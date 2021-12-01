«Фридом Финанс»: Цена на нефть опустилась ниже $70 за баррель

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На рынке сохраняется повышенная волатильность. Большинство компаний закрылось на отрицательной территории. Скорректировались после ралли накануне акции ЕМС (GEMC 1 184,95, -7,07%). Лидерами роста на фоне повышения рекомендации от инвестбанков стали бумаги ЦИАН (CIAN 1 181,5, +5,09%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

На фондовых и сырьевых рынках вновь отмечается коррекция. Негативная динамика в России обусловлена нисходящим движением на внешних площадках. Поводом к снижению стали новости, связанные с СOVID-19 и ситуацией в экономике США. Вакцины менее эффективны к новому штамму «омикрон», и пока неизвестно, насколько он опасен, но рынки уже демонстрируют негативную реакцию. Нефть упала ниже $70 за баррель на фоне ограничений на авиасообщение между некоторыми странами. В США вышли новости о том, что ФРС может начать переходить к ужесточению монетарной политики более быстрыми темпами. При этом повышенная инфляция может сохраниться более продолжительное время, чем ожидалось ранее. Не впечатлили инвесторов итоги «черной пятницы» и киберпонедельника, а также слабая динамика цен на недвижимость. Техническая картина в США пока складывается в пользу продолжения снижения на этой неделе. В России главной новостью стал сигнал от ЦБ о возможности повышения ставки на 1 п.п. Котировки ОФЗ уже учитывают это эту информацию, ситуация на денежном рынке обострилась.

Ожидаем снижение в пределах 1%. Поводом является негативный внешний фон. На локальном рынке в фокусе внимания погашение облигаций Роснано. Прогноз по паре USD/RUB: 74-75. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–3900 пунктов.