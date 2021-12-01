Комментарии

ПСБ: В среду утром настроения участников мировых рынков улучшаются

Ожидаем, что в течение дня курс доллара будет постепенно снижаться и вернется в диапазон 73-74 руб.

Улучшение внешнего фона и отскок цен на энергоносители окажет сегодня поддержку российскому рынку, что приведет к тяготению индекса МосБиржи к уровню 3950 пунктов

Сегодня доходность ОФЗ срочностью 7–15 лет может вырасти на 3–7 б.п.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Чистая прибыль Транснефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 кв. выросла на 33% - до 48,3 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В целом, на рост показателей влияние оказали ценовой фактор и увеличение объемов транспортировки. Компания также сообщила, что в третьем квартале не использовала резерв для компенсации ущерба за загрязнение нефтепровода Дружба. Мы оцениваем результаты компании умеренно позитивно.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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