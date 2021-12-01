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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 декабря: 4 328,3501 руб/1 г золота и 55,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 328,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 280,2400 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 220,9600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1098 р. (0,03%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0200 р. (1,79%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 62,9800 р. (2,69%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,5800 р. (1,96%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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