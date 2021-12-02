«Фридом Финанс»: Пауэлл признал, что пора отказаться от термина «временная» при описании инфляции

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 30 ноября на основных американских фондовых площадках завершились падением. Индекс S&P 500 снизился на 1,9%, достигнув отметки 4567 пунктов. Dow Jones потерял 1,86%, а Nasdaq скорректировался на 1,55%. Все отрасли без исключения закрылись в красной зоне. Хуже прочих на этом фоне выглядели коммунальные компании (-2,92%), эмитенты из сектора потребительских товаров (-2,73%), а также промышленные предприятия (-2,55%).

· Генеральный директор Moderna (MRNA: -4,4%) заявил, что представленные на рынке вакцины существенно менее эффективны против штамма «омикрон».

· СЕО BioNTech SE (BNTX: -2,9%) полагает, что вакцинированные пациенты лучше защищены от новой мутации коронавируса по сравнению с непривитыми.

· Эксперты FDA рекомендовали разрешить применение лекарства для лечения COVID-19 от Merck & Co (MRK: +0,03%).

Котировки продемонстрировали падение в начале сессии на фоне сообщения генерального директора Moderna о меньшей эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. Нисходящее движение усилилось после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что пришло время отказаться от употребления по отношению к высокой инфляции в США термина «временная», поскольку подобная ситуация может затянуться. Кроме того, глава ФРС отметил, что, возможно, следует обсудить более быстрое завершение программы количественного смягчения уже на ближайшем заседании FOMC.

Данное заявление застало инвесторов врасплох, поскольку ранее рынок ожидал, что появление нового штамма «омикрон» заставит финансовые власти замедлить сворачивание программы обратного выкупа активов. Вместо этого председатель ФРС отметил, что его больше беспокоит вопрос адаптации проводимой политики к текущей ситуации с тем, чтобы эффективно сдерживать инфляционное давление. С учетом риторики Джерома Пауэлла можно предположить, что ФРС может повысить ставки раньше, чем ожидалось.

Доходность двухлетних государственных облигаций выросла с 0,43% до 0,56% во время сессии вопросов и ответов председателя ФРС, но в итоге осталась на уровне 0,52%. Доходность 10-летних трежерис упала до 1,44%.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии закрылись в зеленой зоне: японский Nikkei 225 вырос на 0,41%, китайский CSI 300 прибавил 0,24%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,78%. EuroStoxx 50 с открытия торгов увеличивается на 1,00%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $70,57 за баррель. Золото торгуется на уровне $1773,6 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4510–4560 пунктов.

Сегодня будет опубликован производственный индекс ISM за ноябрь. Консенсус предполагает повышение показателя до 61 по сравнению с 60,8 в октябре, что продолжит указывать на восстановление экономической активности.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 57 пунктов.

S&P 500 двигается к поддержке, расположенной на уровне 50-дневной скользящей средней, демонстрируя коррекционное движение в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI опустился ниже 50 пунктов, сигнализируя о том, что инициативу перехватили «медведи». MACD также указывает на развитие нисходящей тенденции. В ближайшие дни индекс широкого рынка может демонстрировать умеренно негативную динамику, стремясь к области 4540–4550 пунктов.

Разработчик платформы для интеллектуальной обработки данных Splunk (SPLK) выпустит квартальный отчет 1 декабря. Общерыночный прогноз предполагает снижение скорректированной EPS с -$0,07, полученных годом ранее, до -$0,52, при увеличении выручки на 15,7% г/г, до $646,5 млн. В отчетном периоде Splunk представила обновления своей платформы, включающие расширенный функционал по управлению данными, пересмотр партнерской программы с ведущими ИТ-консультантами и облачными платформами. Также были улучшены функции кибербезопасности, в том числе запущена Government Logging Modernization Program, предназначенная для повышения уровня компьютерной безопасности предприятий в соответствии с распоряжениями Белого дома. Мы полагаем, что благодаря услугам, связанным с реализацией этой программы, Splunk повысит ориентиры по финансовым поступлениям на ближайшие кварталы. Ее конкуренты Dynatrace и Datadog в своих отчетах за третий квартал отметили сильный спрос на свои продукты, что дает основания для аналогичных ожиданий в отношении Splunk.