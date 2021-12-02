ПСБ: Обзор тенденций рынка платины за 3 квартал 2021 г.

За прошедший квартал спрос на платину во всём мире составил 1 457 тыс. унц., снизившись на 44% г/г (-26% кв./кв.), предложение в годовом выражение наоборот выросло до 2 049 тыс. унц. (+7% г/г; -2% кв./кв.). Ожидаем смену тенденции, что приведёт к росту спроса на платину, позволив ценам вернуться к отметке 1 000 долларов за унцию к концу года, а по мере стабилизации ситуации с полупроводниками средняя стоимость платины в 2022 году возрастёт до 1 130 долл./унц.

Основные тенденции 3 квартала 2021 года

Согласно опубликованным данным Мирового совета по инвестициям в платину (WPIC), потребление платины в 3 квартале 2021 года составило 1 457 тыс. унц, снизившись на 44% в годовом выражении и на 26% в квартальном.

Спрос со стороны автопроизводителей и ювелирной отрасли снизился на 3% кв./кв. и 5% кв./кв. соответственно, при этом промышленное потребление металла показало рост на 20%.

Инвестиционный спрос снизился за отчётный период на 246 тыс. унц., что является самым большим значением с момента создания организации WPIC. Наибольший отток наблюдался в ETF ориентированных на платину, за 3 квартал он составил 195 тыс. унц.

Производство платины продемонстрировало снижение на 2% кв./кв. до 2 049 тыс. унц., при этом в годовом выражении наблюдался рост на 7% из-за ускорения переработки запасов в Южной Африке после остановки предприятий во время локдаунов 2020 года. Компании ЮАР смогли успешно пройти все протоколы для защиты персонала от COVID-19, что позволило достичь ранее запланированного уровня производства (1 213 тыс. унц.; +14% г/г).

Из-за высоких показателей 3 квартала прошлого года, когда наблюдался значительный рост переработки автомобильных катализаторов, в текущем году утилизация катализаторов с платиной снизилась на 30 тыс. унц. (-8% г/г) из-за чего общее предложение переработанной платины на рынке составило лишь 480 тыс. унц., что на 9% ниже аналогичного показателя прошлого года и 3% меньше 2 квартала 2021 года.

Наше мнение

Мы ожидаем, что к концу текущего году цены на платину будут оставаться на текущих значениях из-за продолжающегося дефицита чипов, так как на долю автопроизводителей приходится порядка 33% всего потребления платины в мире. Вместе с тем, поддержкой выступит высокий спрос со стороны промышленности, однако оттоки из «платиновых» ETF могут практически полностью это нивелировать. Также отмечаем, что потенциальные новые ограничительные меры из-за штамма «омикрон» в Южной Африке, которая является крупнейшим производителем платины в мире с долей почти в 70%, могут негативно сказаться на предложении, что поддержит цены.

В 2022 году ожидаем, что ситуация с дефицитом полупроводников будет постепенно улучшаться, что подстегнёт спрос со стороны автопроизводителей. К тому же всё больше компаний заменяют дорогой палладий на более дешёвую платину в бензиновых катализаторах. На наш взгляд, неприятным сюрпризом могут стать китайские автопроизводители. По данным WPIC, фактическое потребление платины в КНР гораздо ниже объёмов импорта, что может говорить о том, что автопроизводители накапливают запасы в период низких цен, чтобы в дальнейшем использовать их, когда производство машин начнёт восстанавливаться из-за постепенной стабилизации ситуации с чипами. Мы прогнозируем, что средняя цена платины увеличится по итогам года и составит 1 130 долларов за унцию.

ПАО «Промсвязьбанк»