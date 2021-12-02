ПСБ: Темпы погрузки на сети РЖД в ноябре выросли

Объем погрузки на сети РЖД в ноябре 2021 года вырос на 3,2% г/г и составил 108 млн тонн, а за 11 мес. 2021 года – на 3,1% г/г. Увеличение погрузки происходило по всем видам грузов, за исключением зерна и каменного угля.

В ноябре лидерство по росту объемов погрузки взяли лесные грузы (+19,2% г/г) на фоне сильного внутреннего и внешнего спроса, а также эффекта «низкой» базы прошлого года.

Погрузка черных металлов также сохранила высокие темпы роста (+13% г/г), что связанно с замещением поставок металлов из Китая.

Темпы роста погрузки нефти и нефтепродуктов в ноябре составили 10,4% г/г благодаря ослаблению ограничений по добыче нефти в рамках реализации сделки ОПЕК+.

Реализация инфраструктурных проектов, в т.ч. увеличение доли строительства цементобетонных дорог, увеличило погрузку цемента и строительных грузов на 5,3% г/г и 3,2% г/г соответственно.

Погрузка минеральных удобрений выросла на 1,9% г/г, что связано с увеличением экспорта основных производителей. Отметим, что с 1 декабря правительство ввело квоты на экспорт минеральных удобрений, что может привести к снижению объемов погрузки в декабре.

Экологическая повестка КНР в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм оказало давление на спрос каменного угля, в результате чего его погрузка в ноябре снизилась на 1,6% г/г, показав отрицательную динамику второй месяц подряд.

Погрузка зерна усилила темпы снижения до 31,3% г/г (в октябре снижение составило 25% г/г). Падение объемов перевалки данного вида товарной продукции связано со снижением урожайности и валового сбора в России, эффектом высокой базы прошлого года, а также действием экспортных пошлин.

Представленные данные позволяют ожидать темпов роста погрузки по итогам года в размере 3,2%.

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