ПСБ: Завтра индекс МосБиржи имеет шансы преодоления отметки 4000 пунктов

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи (+1,8%) пытался закрепиться вблизи 3960 пунктов на фоне восстановления мировых рынков и цен на нефть, которые поднялись выше 71 долл./барр.

Двигателем российского рынка выступили «фишки» финансового (Сбербанка, ВТБ) и нефтегазового (Газпром: +4,1%; Роснефть: +2,2%; ЛУКОЙЛ: +2,0%) секторов. TCS Group продолжили отскакивать, прибавив за день 5,9%. Отметит акции Московской Биржи (+4,3%), которые продолжили уверенно расти после тестирования важной линии поддержки днём ранее.

Бумаги компаний металлургии и горной добычи не определились с единой динамикой. Акции Норильского никеля (+2,4%) подросли в то время, как РУСАЛ (+1,9%) и АЛРОСА (+1,1%) по итогам дня оказались «в красной зоне». Проигнорировали падение цен на уголь бумаги Распадской (+3,6%) и Мечела (ао: +3,6%, ап: +7,3%), а акции ТМК попали под влияние общерыночных позитивных настроений, по итогам дня подорожав на 2,3%, несмотря на публикацию нейтральных финансовых результатов за 9 месяцев. Аутсайдерами стали золотодобытчики (Полюс: -1,2%; Полиметалл: -1,5%; Petropavlovsk: 0,9%). Рынок золота остаётся под давлением на фоне возможного ускорения сокращения программы стимулирования Федрезерва США.

Прочие сектора российского рынка двигались без каких-либо существенных новостей. Спросом пользовались Аэрофлот (+4,4%), ЮниПро (+4,1%) и Белуга (+5,4%), в тоже время бумаги химпрома снизились по итогам дня (ФосАгро: -2,5%; АкроН: -3,0%).

ВОЗ сегодня сообщила, что пока нет данных о том, что действующие вакцины неэффективны против штамма «омикрон», в то же время болезнь протекает в лёгкой форме, на этом фоне ожидаем, что позитивные настроения на рынках могут сохраниться. Поддержкой выступят котировки нефти, которые по нашим оценкам в ближайшие дни должен оставаться стабильными. Таким образом, завтра индекс МосБиржи имеет шансы преодоления отметки 4000 пунктов.

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