«Открытие»: Рубль укрепляется вслед за нефтью и металлами

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Тревог становится меньше, а аппетитов к риску больше

Тревоги по поводу штамма Omicron постепенно ослабевают, ибо первичная информация об «ужасном» варианте пока не подтверждаются. Рынки не пугают заявления председателя ФРС о более скором завершении программы покупки облигаций. Даже жёсткие заявления ЦБ РФ не становятся препятствием для покупки подешевевших акций. С нашей стороны лишь скажем, что пробой зоны поддержки 3800-3820 пунктов по индексу МосБиржи оказался ложным, да и на дневном графике его не было. Соответственно, можно рассчитывать, как минимум, на 50% отката в диапазоне от недавнего минимума до рекордного значения.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3952,15 п. (+1,58%), а индекс РТС - 1686,91 п. (+2,50%).

· Нефть дорожала более чем на 4,5%, позволяя сектору нефти и газа подняться более чем на 2,0%. Телекоммуникации также отыгрывают перепроданность (+2,2%), а в лидерах акции «Ростелеком» и МТС.

· Сектор металлов и добычи демонстрирует просадку на 0,6% из-за слабости акций золотодобывающих компаний. Однако самые большие потери в отраслевом индексе химии и нефтехимии (-1,5%) из-за падения бумаг «ФосАгро» и «Акрон».

· В целом, корпоративные новости о сделках и планах существенного влияния на рынок не несут. История с очередными дипломатическими толканиями между США и РФ компенсируются подтверждением информации о подготовке переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. В техническом плане рынок снимает перепроданность на оптимистичном внешнем фоне.

· Впрочем, из внутренних новостей также отметим, что российский PMI в обрабатывающих отраслях поднялся до 51,7 п. в ноябре с 51,6 п. в октябре.

Рубль укрепляется вслед за нефтью и металлами

Рубль укреплял свои позиции вслед за нефтью и промышленными металлами.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5345 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 7,58% на день, 7,72% на неделю и выросли до 8,24% на месяц.

· Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года. Размещённый объём составил 20 млрд рублей по номиналу, то есть весь предложенный объём. Объём спроса составил 48,541 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной ставке 8,55%. Иными словами, рынок осознанно закладывает повышение ставки ЦБ РФ на 75-100 базисных пункта.

· Сырьевые валюты укрепляли свои позиции. Южноафриканский ранд отыгрывал у доллара США почти 0,5% на фоне дорожающих промышленных металлов. Даже турецкая лира попыталась расти на фоне крайней перепроданности в ноябре. Сам же доллар США незначительно слабел. DXY терял менее 0,1%.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 95,99 (-0,01%),

· EUR-USD - $1,132 (-0,15%),

· GBP-USD - $1,332 (+0,2%),

· USD-JPY – 113,39 (+0,22%),

· USD-RUB – 73,80 (-0,36%),

· EUR-RUB – 83,56 (-0,43%).

Европейские инвесторы спешат закупить подешевевшие акции

· Европейский Stoxx 600 упал на 2,6% за ноябрь, достигнув минимального значения за семь недель. Однако старт нового месяца проходит на позитивной ноте. Пока «ужасных» новостей о новом штамме Omicron не поступает. Более того, первичные данные, хоть и указывают на низкую эффективность существующих вакцин, но также подтверждают слабый характер симптоматики заболеваний. Поэтому распродажи акций превратились в очередной шанс для покупок.

· Секторы базовых материалов и нефти повышались более чем на 2% на фоне дорожающих сырьевых контрактов. Отметим и рост бумаг сектора путешествий и гостеприимства, хотя текущие ограничения на авиаперелёты, скорее всего, испортят результаты за IV квартал.

· Розничные продажи в Германии сократились за ноябрь на 0,3%. Инфляция в Швейцарии ускорилась до 1,5% в ноябре с 1,2% в октябре. Индекс производственной активности еврозоны составил 58,4 п., что немного хуже первоначальной оценки 58,6 п. В Великобритании окончательный производственный PMI также оказался немного хуже ожиданий, составив 58,1 п.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7165,30 п. (+1,50%),

· DAX - 15346,75 п. (+1,63%),

· CAC 40 - 6824,14 п. (+1,53%).

Перепроданность нефти сильнее текущих страхов

· Министр нефти Ирака заявил о том, что он рассчитывает на продление текущего уровня добычи в ОПЕК+ на краткосрочную перспективу. Однако подобная позиция пока не является основной. В начале недели Саудовская Аравия и Россия заявляли, что прямой необходимости немедленно реагировать на появление нового штамма коронавируса нет.

· Статистика по запасам в США была больше в пользу «медведей», но сильная перепроданность оказалась более сильным фактором. Согласно данным API, на неделе до 26 ноября коммерческие запасы нефти в США сократились на 747 тыс. бар. Запасы бензина выросли на 2,2 млн бар., а дистиллятов на 0,8 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,7 млн бар., а также рост запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар. В целом, отчёт API оказался более «медвежьим», чем прогнозы, но котировки нефти находятся в зоне перепроданности. Поэтому лёгкого снижения запасов нефти хватило для стимулирования роста.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $72,68 (+4,98%),

· WTI - $69,27 (+4,67%),

· Алюминий - $2641,5 (+0,63%),

· Золото - $1787,4 (+0,61%),

· Медь - $9527,31 (+0,97%),

· Никель - $20165 (+1,35%).

«Ястребиная» риторика ФРС может восприниматься в качестве уверенности в силе экономики

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост от 0,85% в Dow Jones до 1,45% в NASDAQ.

· Председатель ФРС и министр финансов США вновь будут общаться с законодателями. Однако вряд ли они удивят рынок больше, чем накануне. Джером Пауэлл говорил о более раннем выходе из программы покупки облигаций на фоне ликвидации слова «временный характер» в отношении инфляции из риторики Федрезерва. Однако одновременно он подчеркнул сильное восстановление экономики США. Довольно часто на рынке ужесточение денежной политики регулятора воспринимается в качестве сигнала уверенности в экономическом росте.

· До конца дня выйдут данные от ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики, а также «Бежевая книга» ФРС, где в описательной форме характеризуется состояние региональных экономик США. Однако очевидно то, что распродажи последних дней сделали многие акции достаточно привлекательными, чтобы использовать их в качестве средства участия в рождественском ралли.