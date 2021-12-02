ПСБ: Надеемся на возврат Brent в диапазон 70-80 долл./барр.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчерашние попытки нефтяных котировок отскочить оказались неудачными - цены на нефть марки Brent протестировали 200-дневную среднню «снизу» и вечером вернулись к снижению, опустившись чуть ниже 70 долл./барр. Поводом для возобновления фиксации прибыли на рынке нефти выступили очередное ухудшение настроений на американских финансовых рынках и отсутствие ясности, сможет ли ОПЕК+ пойти на откладывание планов по расширению добычи в январе по итогам сегодняшнего заседания. Не очень порадовали инвесторов и недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей: запасы сырой нефти сократились меньше ожиданий (-910 тыс. барр.; ожидалось снижение показателя, согласно ведущим консенсусам, на 1,3-1,5 млн барр.), заметно сильнее прогнозов выросли запасы дистиллятов и бензина (+2,16 и 4,03 млн барр. соответственно) при слабом росте загрузки мощностей НПЗ в стране.

В четверг утром фьючерc на Brent пытается порастать и удерживаясь чуть ниже отметки 70 долл./барр.. В центре внимания инвесторов сегодня - встреча ОПЕК+. Рынок нефти выглядит уязвимым. Но сформированная перепроданность в отсутствие ухудшения общерыночного сантимента позволяем нам рассчитывать на новые попытки Brent вернуться в диапазон 70-80 долл./барр., в настоящее время более оправданный с фундаментальной точки зрения.

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