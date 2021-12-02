«Фридом Финанс»: Негатив отыгран

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Первая сессия декабря на отечественных фондовых площадках прошла в уверенном плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся до максимума за неделю. Лидерами роста без новостей стали акции Фармсинтеза (+8,58%). В аутсайдерах остались бумаги ЕМС (-7,16%). Пара USD/RUB опустилась ниже 74.

АФК Система (-0,23%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку выше 185млрд руб. при EBITDA на уровне 64 млрд руб. Консенсус в отношении прибыли отсутствует. Основными драйверами роста бизнес АФК обеспечивают результаты МТС и Сегежи, но ожидаются успешные показатели и других активов холдинга. Консенсус целевой цены по акциям Системы — 47 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Консервативные ожидания ОПЕК в отношении баланса нефтяного рынка не привели к новому витку коррекции в ценах на углеводородное сырье. Паники в отношении распространения нового штамма COVID-19 нет. На локальном рынке в фокусе конференц-звонок Транснефти. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50–74,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3850–3950 пунктов.