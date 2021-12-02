ПСБ: Рубль находится в зоне консолидации

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Рубль в среду незначительно подешевел: пара доллар-рубль отступила к отметке 74,2 руб. на фоне падения цен на нефть ниже 70 долл. / барр.

Вчера попытки рубля укрепиться не увенчались успехом: на фоне ухудшения внешней конъюнктуры ослабли нефтяные котировки и опасения по ухудшению эпидемиологической ситуации в мире привели к росту пары доллар-рубль.

Сегодня в рамках утренней сессии рубль пара доллар/рубль консолидируется вблизи уровня вчерашнего закрытия. В дальнейшем, в случае улучшения настроений на мировых рынках, национальная валюта может попытаться продолжить рост, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73,5-74,5 руб., который, на наш взгляд, остается актуальным для американской валюты на фоне отскока цен на рынке энергоносителей.

ПАО "Промсвязьбанк"