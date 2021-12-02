Комментарии

ПСБ: Рубль находится в зоне консолидации

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Рубль в среду незначительно подешевел: пара доллар-рубль отступила к отметке 74,2 руб. на фоне падения цен на нефть ниже 70 долл. / барр.

Вчера попытки рубля укрепиться не увенчались успехом: на фоне ухудшения внешней конъюнктуры ослабли нефтяные котировки и опасения по ухудшению эпидемиологической ситуации в мире привели к росту пары доллар-рубль.

Сегодня в рамках утренней сессии рубль пара доллар/рубль консолидируется вблизи уровня вчерашнего закрытия. В дальнейшем, в случае улучшения настроений на мировых рынках, национальная валюта может попытаться продолжить рост, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73,5-74,5 руб., который, на наш взгляд, остается актуальным для американской валюты на фоне отскока цен на рынке энергоносителей. 

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги