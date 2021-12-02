ПСБ: Размещение нового госдолга сдвинуло вверх доходность длинных ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду доходность коротких ОФЗ снизилась на 2-7 б.п., длинных выросла на 3 б.п. Давление на котировки длинных ОФЗ оказало размещение нового госдолга. Минфин на аукционах в среду продал ОФЗ 26240 (погашение в 2036 г.) на 13,2 млрд руб. с доходностью 8,38% (+5 б.п. к закрытию во вторник). Объем размещения ОФЗ 26237 (погашение в 2029 г.) составил 20 млрд руб. с доходностью 8,55% (премия к вторичному рынку +6 б.п.).

На глобальном рынке облигаций вчера преобладали покупки. Доходность UST-10 снизилась до 1,40% (-4 б.п.). Локальные 10-летние гособлигации Бразилии снизились в доходности на 9 б.п., Колумбии – на 15 б.п., Индонезии – 5 б.п., Мексики – 2 б.п. Комментарии председателя ФРС о целесообразности более быстрого ужесточении монетарной политики были нейтрально восприняты инвесторами из-за опасений возможного негативного влияния нового штамма Covid-19 на экономику.

По данным Росстата, за последнюю неделю инфляция ускорилась до 0,46%, что транслируется в годовой прирост цен на 8,4% (8,1% в октябре). Такая статистика негативна для рынка ОФЗ потому, что усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на декабрьском заседании сразу на 100 б.п. (до 8,5%) и создает ожидания роста ставки в начале 2022 г. На этом фоне сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-5 б.п. (8,45% для 10-летних бумаг).

ПАО «Промсвязьбанк»​