ПСБ: Ввиду непростой ситуации на рынке нефти индекс МосБиржи сегодня может вернуться к 3900 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки в среду пытались, причем весьма активно, отскочить и отыграть потери последних дней, однако к вечеру коррекционные настроения вновь возобладали. Вчера большую часть дня глобальные рынки достаточно активно росли, снимая сформированную с конца прошлой недели перепроданность: индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавил 1,2%, более чем на 2% поднялись ключевые европейские индексы.

В самом начале торгов повышение демонстрировали и основные американские индексы, позитивно восприняв блок статистики. Так, по данным ADP, число новых рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 534 тыс. (консенсус: 525 тыс.), настраивая на сильные официальные данные по рынку труда, выходящие в пятницу. Ноябрьское значение индекса ISM в промышленности США составило 61,1 пункта, также чуть выше прогнозов, показав уверенный рост деловой активности. Резко изменилась ситуация на рынке США в середине торговой сессии, ввиду сообщений о фиксации первых случаев заражения омикрон- штамма Covid-19 в стране.

Кроме того, ВОЗ сообщила, что ей необходимо еще время для анализа возможностей нового штамма, хотя и выразила уверенность, что имеющиеся вакцины эффективны против него. В результате очередного всплеска нервозности в отношении негативного влияния пандемии на экономическую активность и рисков затягивания фазы повышенного инфляционного давления инвесторы предпочли начать активно фиксировать в на рынке акций и в нефти, что привело индекс S&P500 (-1,2%) к 4500 пунктам, ниже 50-дневной средней при заметном росте торговой активности (объем торгов превысил средний показатель за последние 20 дней на 26%) и более заметной просадке в hi-tech, а нефть Brent – вернулась ниже 70 долл./барр.

В четверг утром настроения мировых рынков выправились. Хотя опасения относительно омикрон-штамма и придавливают сантимент, явных указаний на ухудшение эпидемиологической ситуации нет, вновь создавая условия для снятия перепроданности: азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, зато вновь пытаются отскочить фьючерсы на индексы США и нефть. Надеемся на сохранение слабо позитивных настроений на рынках в течение дня. В центра внимания инвесторов сегодня, в первую очередь, выступления ряда представителей ФРС, способных скорректировать ожидания по заседанию ФРС 14-15 декабря, на котором вероятно ускорение сворачивания программ выкупа.

Вчера индекс МосБиржи прибавил 1,8%, восстанавливаясь третий день подряд при поддержке сохраняющего позитивного внешнего фона и попыток отскока, весьма резкого, нефтяных котировок. Обеспечили уверенный рост российского рынка «фишки» финансового (Сбербанк: +3,0%; ВТБ: +0,8%) и нефтегазового (Газпром: +3,3%; Роснефть: +0,7%; ЛУКОЙЛ: +0,9%) секторов. Бумаги TCS Group также продолжили отскакивать, прибавив за день 3,4%. Акции Московской Биржи (+3,9%) уверенно росли после тестирования линии поддержки днём ранее и в ожидании сегодняшней публикации операционных данных за ноябрь.

Бумаги компаний металлургии и горной добычи не определились с динамикой. Здесь в лидерах роста оказались бумаги Распадской (+3,5%) и Мечела (ао: +3,7%, ап: +7,7%), а также акции ТМК (+2,5%), несмотря на публикацию нейтральных финансовых результатов за 9 месяцев. Ползитивную динамику показали акции Норникеля (+1,9%), РУСАЛа (+0,9%) и АЛРОСА (+0,3%). А вот золотодобытчики (Полюс: -1,5%; Полиметалл: -1,2%) вновь оказались «в красной зоне». Разнонаправленно двигались и «фишки» сталелитейной отрасли (НЛМК: -0,4%; Северсталь: -0,1%; ММК: +1,0%) выглядели безыдейно. Из прочих бумаг отметим заметный рост Аэрофлота (+2,8%), ЮниПро (+3,6%), Газпромнефти (+3,4%) и Белуги (+5,2%), а также ощутимый откат бумаг химпрома (ФосАгро: -2,7%; Акрон: -3,5%).

Учитывая слабость рынка нефти и смешанную динамику мировых рынков, полагаем, что на российский рынок могут вернуться негативные настроения, вынудив индекс МосБиржи отступить к 3900 пунктам.

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