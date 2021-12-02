Комментарии

ПСБ: Полагаем, что слабо позитивные настроения на глобальных рынках в течение дня могут сохраниться Ожидаем, что в четверг пара доллар-рубль будет консолидироваться в диапазоне 73,5-74,5 руб. Ввиду слабости рынка нефти на российский рынок акций могут вернуться негативные настроения, вынудив индекс МосБиржи отступить к 3900 пунктам Сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-5 б.п. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ Группа ТМК (ДЕРЖАТЬ) увеличила в 3 кв. EBITDA на 19% - (НЕЙТРАЛЬНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем результаты ТМК как нейтральные и отдельно следим за ее дивидендной политикой, которая, скорее всего, будет озвучена в 2022 году. Предыдущие дивиденды являлись рекордными для компании (17,7 рубля на акцию), доходность увеличена фактически в 2 раза: при котировках на момент объявления составляла 16,5%. (в 2020 году дивиденд был равен 9,67 рублей на акцию). Мы рекомендуем «держать» акции компании. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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