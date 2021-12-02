«Открытие»: Российский рынок пытается расти, игнорируя слабую нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

В начале дня российский рынок может проявить неуверенность, хотя американская реакция на появление штамма Omicron в США кажется чрезмерной.

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, как и сырьевые контракты. На валютном рынке спокойствие.

Поэтому российские акции могут отринуть утреннюю неуверенность и в течение дня попытать счастье около уровня 4000 пунктов, а рубль вновь вернуться под отметку 74,0 за доллар.

Днём в еврозоне выйдут данные по ценам производителей. Ожидается, что рост ускорится до 19,0% с 16,0% месяцем ранее. В США статистика первичных обращений за пособием по безработице. В России Московская Биржа сообщит данные по объёму торгов за ноябрь. Отчётность по МСФО опубликует АФК «Система». Акции QIWI будут торговаться последний день с дивидендами 22,44 рублей на бумагу.

Российский рынок пытается расти, игнорируя слабую нефть

Российский рынок смог закрыться в плюсе, хотя на вечерних торгах нефть вновь взяла курс на снижение. Внешний фон был весьма благоприятен. Глава BioNTech заявил, что вакцина, созданная в партнёрстве с Pfizer, может быть вполне надёжным средством защиты от нового штамма COVID-19-Omicron. Впрочем, инвесторов уже не пугали осторожность главы Moderna, который накануне высказывал сомнения по поводу эффективности существующих вакцин, и «ястребиная» риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, который считает целесообразным свернуть программу покупки облигаций в более короткие сроки. В Европе и Азии активно покупали подешевевшие акции, не отставали и российские участники торгов. Лишь нефть продолжила демонстрировать повышенную волатильность, реагируя на новости о появлении Omicron штамма в США и желание администрации Белого дома продолжить давить на цены.

По итогам торгов 1 декабря индекс МосБиржи — 3959,29 п. (+1,8%), а индекс РТС — 1687,12 п. (+2,5%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 119,719 млрд рублей.

7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Потери были в секторе металлов и добычи (-0,63%), но были они обеспечены акциями золотодобывающих компаний, которые не пользуются спросом в периоды высоких аппетитов к риску. Потребительский сектор просел на (-0,07%), что можно объяснить традиционными ожиданиями роста ставок по потребительским кредитам. И, наконец, аутсайдером дня стал сектор химии и нефтехимии (-2,15%) из-за слабости бумаг «Акрон» и «ФосАгро».

Если же говорить о лидерах, то финансовый сектор повысился на 2,63%. В данном случае мы также традиционно объясняем подобную динамику возвращением нерезидентов в наиболее ликвидные бумаги «Московской Биржи», TCS Group и Сбербанк. Телекоммуникации выросли на 2,4%. Падение в ноябре сделало традиционные дивидендные бумаги «Ростелеком» и МТС более привлекательными для долгосрочных инвестиций. И, наконец, лидер дня это транспортный сектор. Акции «Аэрофлота» подорожали более чем на 3%. Всемирная Организация Здравоохранения не рекомендовала закрытие границ для авиасообщения в качестве меры против COVID-19-Omicron.

Сектор нефти и газа смог подняться на 2,15%. Однако вечером на рынке нефти возобновилось падение. В администрации США заявили о том, что могут пересмотреть сроки реализации стратегических резервов, если нефть будет снижаться недостаточно быстро, или слишком быстро. Иными словами, администрация Джо Байдена вновь пытается по официальным и неофициальным компаниям заставить ОПЕК+ увеличить добычу, дабы снизить нефтяные цены. Заседание технического комитета ОПЕК+ не стало выдавать каких-либо рекомендаций для министерского совещания.

Остаётся только вспомнить о том, что российский PMI в сфере услуг вырос в сентябре до 51,7 п. с 51,6 п. в октябре.

В техническом плане, индекс МосБиржи смог подняться выше 3900 пунктов и может попытаться проверить на прочность уровень в 4000 пунктов. Однако помешать этому может очередной провал котировок Brent. Более того, рынок нефти рискует свалиться в штопор «медвежьего» рынка с потенциалом движения в зону $55-$60 за баррель Brent.

Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

Рубль укреплял свои позиции в течение дня, но не смог игнорировать вечернюю просадку нефти. Впереди у российской валюты достаточно агрессивное повышение ставки ЦБ РФ на 75-100 базисных пунктов, на что намекала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своих многочисленных публичных выступлениях. Впрочем, если учитывать очередные данные Росстата, то повышение может оказаться ещё более сильным, чем ожидает рынок..

Размещения ОФЗ также показали, что рынок вполне ожидает сильного хода от ЦБ РФ. Минфин провёл в среду 1 декабря два аукциона облигаций федерального займа. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года. Размещённый объём составил 20 млрд рублей по номиналу, то есть весь предложенный объём. Объём спроса составил 48,541 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной ставке 8,55%. Иными словами, рынок осознанно закладывает повышение ставки ЦБ РФ на 75-100 базисных пункта. На втором аукционе были реализованы ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года. Реализованный объём составил 13,15 млрд рублей по номиналу от предложенного 20 млрд рублей по номиналу. Объём спроса составил 14,186 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 8,38%. Вполне вероятно, что столь скромное размещение связано с нежеланием Минфина занимать по высоким ставкам на длительный срок и неуверенностью участников торгов в целесообразности брать бумаги по предложенной доходности. В любом случае, инвертированная кривая доходности всё же говорит о вероятности снижения инфляции в обозримом будущем.

Однако текущая инфляция пока хороших новостей не приносит. К 29 ноября годовые темпы ускорились до 8,38%, а за неделю инфляция составила 0,46%. В целом, мы предполагали то, что в предновогодние месяцы темпы роста цен ускорятся, что является давней традицией российской розницы. Впрочем, продовольственная инфляция составила 0,24%, а вот основной вклад в рост цен внесли туристические и регулируемые услуги.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,09 (+0,1%),

EUR-USD - $1,131 (-0,23%),

GBP-USD - $1,326 (-0,26%),

USD-JPY – 112,86 (-0,25%),

USD-RUB – 74,28 (+0,29%),

EUR-RUB – 83,68 (-0,26%).

Штамм Omicron страшнее ФРС

Американский рынок начинал день вполне позитивно, но завершение торгов принесло резкое падение индексов. Первый подтверждённый случай COVID-19-Omicron разрушил оптимизм рынка, заставив индекс Dow Jones совершить разворот на 1000пунктов. В итоге, S&P 500 закрылся ниже 50-дневной скользящей, а DJIA ниже 200-дневной скользящей. NASDAQ также закрыл день ниже 50-дневной скользящей. В целом, появление штамма Omicron в США было ожидаемым событием, но само событие не исключало нервной реакции Wall Street.

Второй день выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла перед законодателями США сюрпризов не принесло. Более того, сам Джером Пауэлл выразил уверенность, что реакция рынков на более «ястребиную» риторику будет вполне сдержанной. Экономика развивается вполне активно и небольшое ужесточение не будет для неё заметным. Согласно данным ADP Services, в ноябре частный сектор американской экономики создал 534 тыс. новых рабочих мест, что оказалось чуть лучше прогнозов около 500-510 тыс.

Более того, разговоры Джерома Пауэлла об изъятии фразы о «временном характере» инфляции рынок воспринимает вполне спокойно, так как сама ситуация с новым штаммом может заставить Федрезерв проявить мягкость для поддержания экономики. В администрации Джо Байдена уже готовят план реагирования, который предусматривает сокращение действительности тестов на коронавирус до суток до полёта в США, а значит и ФРС может резко отказаться от своих планов по ужесточению.

В самой экономике пока неприятностей мало. ISM в производственной сфере вырос до 61,1 в ноябре с 60,8 в октябре. Впрочем, показатель от IHS Markit указал на снижение до 58,4 п. по сравнению с первоначальной оценкой 59,1 п. Однако любое значение выше 50 пунктов указывает на рост.

«Бежевая книга» ФРС показала, что бизнес развивался умеренными темпами во всех экономических регионах ФРС. Однако цены повышались от умеренных до активных темпов. Естественно, подобный разброс не устраивает представителей ФРС, которые в последнее время начали задумываться о настройке более сбалансированной системы.

Неуверенность Moderna в эффективности существующих вакцин против Omicron штамма продолжает негативно сказываться на бумагах компании. Котировки упали на 11,87%. В Pfizer более уверены в эффективности своей вакцины, а значит и цкотировки акций растут на 1,74%.

Лишь 1 отраслевой индекс коммунальных услуг вырос на 0,16%. Вряд ли это можно считать бегством в защитные бумаги. 10 отраслевых индексов упали, а самыми слабыми стали цикличные товары (-1,86%) и коммуникации (-1,98%).

По итогам торгов:

DJIA – 34022,04 п. (-1.34%),

S&P 500 – 4513,04 п. (-1.18%),

NASDAQ – 15254,05 п. (-1.83%).

Азиатские инвесторы спокойно воспринимают появление очередного штамма

Азиатские рынки оказались более спокойными в отношении появления Omicron штамма в США. Китай вовсе не находит это большой угрозой, так как уже за пару месяцев до зимних олимпийских игр предпринимает весьма жёсткие карантинные меры.

Индексы в Шанхае и Гонконге пытались расти. Индекс строительных компаний повышался почти на 2% на фоне планов крупнейших застройщиков вновь выти на рынок заимствований. Ранее подобный шаг контролировался центральными властями. Соответственно, если компаниям разрешили вновь обратиться на долговой рынок, то все препятствия для этого сняты. В Гонконге повышался индекс финансовых компаний, а вот технологии вновь дешевели. Акции Alibaba теряли более 3%.

Японские инвесторы оказались более последовательными. Укрепление иены и негативный пример Wall Street привели к падению индексов. Акции авиакомпаний были в числе первых кандидатов на распродажи, поскольку приостановили бронирование билетов на международные рейсы до конца декабря. Впрочем, аналогично повели себя бумаги железнодорожных компаний, так как внешний карантин может перерасти во внутренний. Инвесторов привлекали лишь бумаги защитных секторов вроде здравоохранения, а также судоходные компании.

Валюты риска вели себя достаточно спокойно. AUD и NZD укрепляли свои позиции, а вот индекс доллара даже склонялся к небольшому снижению. Впрочем, иена также слабела, вернувшись выше 113 за доллар.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 27860,45 п. (-0,27%),

Hang Seng - 23755,49 п. (+0,41%),

Shanghai Composite - 3581,56 п. (+0,13%).

Нефть в «медвежьем» рынке, но сдаваться не торопится

После распродаж предыдущего дня на новостях о появлении штамма Omicron в США, нефть вновь пытается расти, хотя котировки Brent уже находятся в «медвежьем» рынке, то есть упали более чем на 20% от своего максимума.

Отчёт Минэнерго США не предполагал, что котировки должны были завершить день в минусе. Согласно данным ведомства, на неделе до 26 ноября коммерческие запасы нефти в США сократились на 0,9 млн бар. до 433,1 млн бар. Запасы бензина выросли на 4,0 млн бар., запасы дистиллятов увеличились на 2,2 млн бар. Добыча в США выросла за отчётную неделю на 100 тыс. бар. до 11,6 млн бар. в сутки.

Кроме Omicron в США на нефть оказало давление заявление из администрации Джо Байдена, что продажи из стратегических резервов могут быть отрегулированы в зависимости от того, как будут снижаться, или стабилизироваться цены. То есть в Белом доме полагают свои усилия достаточными для регулирования рынка вместо ОПЕК.

Впрочем, сами министры ОПЕК+ проведут в четверг совещание, на котором выработают общую позицию по плану дальнейшего наращивания добычи, или его заморозке. Пока основные игроки в лице Саудовской Аравии и России не заявляли о необходимости придержать восстановление производства.

По состоянию на 9:00 мск: