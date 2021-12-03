«Фридом Финанс»: «Омикрон» передал инициативу «медведям»

Аналитики «Фридом Финанс»:

1 декабря основные американские фондовые индексы после уверенного роста в начале торгов закрыли сессию заметным падением. S&P 500 снизился на 0,18%, до 4513 пунктов, Nasdaq потерял 1,83%, Dow Jones упал на 1,34%. Все отрасли демонстрировали отрицательную динамику. Хуже прочих выглядели телекомы (-3,00%), коммунальные компании (-2,92%) и производители нециклических потребительских товаров (-2,73%).

· Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX: +9.71%) объявила о положительных результатах клинических испытаний препарата VX-147 в лечении генетических заболеваний почек.

· Salesforce.cm Inc. (CRM: -11,7%) отчиталась за третий квартал, превзойдя ожидания по выручке и EPS, однако представила слабый прогноз на последние три месяца года.

· Square (SQ: -6,64%) объявила о смене названия на Block. Официальный ребрендинг предварительно намечен на 10 декабря. Тикер компании останется прежним.

Сегодня мировые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Хотя появление штамма «омикрон» в США было ожидаемо, рынок резко отреагировал на официальное заявление о первом случае заражения.

Опубликованные вчера данные макростатистики указывают на продолжающееся восстановление рынка труда и производства в США. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в ноябре увеличилось на 534 тыс., превысив экспертные оценки на уровне 498 тыс. В то же время ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе США ISM вырос до 61,1 пункта, несколько превзойдя консенсус-прогноз и побив октябрьское значение в 60,8 пункта. Это подтверждает позицию главы ФРС Джерома Пауэлла о целесообразности сворачивания монетарных стимулов и более раннего завершения программы QE.

Сегодня пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который примет решение по возможному наращиванию нефтедобычи с января. Базовый сценарий предполагает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Однако распространение нового штамма коронавируса «омикрон», возможность введения ограничительных мер и резкое падение котировок нефти могут скорректировать эти планы.

· Азиатские площадки завершили торговую сессию 1 декабря разнонаправленно. Индекс Токийской биржи Nikkei снизился на 0,65%, китайский CSI 300 прибавил 0,25%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,55%. Индекс австралийской биржи ASX опустился на 0,29%. EuroStoxx 50 с открытия торгов потерял 1,24%.

· Фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $70,16 за баррель. Золото торгуется на уровне $1771,30 за тройскую унцию.

По нашему мнению, завтрашнюю сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4490-4540 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает значение на уровне 250 тыс. после минимальных 199 тыс. на прошлой неделе.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 55 пунктов после появления информации о первом случае заражения штаммом «омикрон» в США и на фоне ожиданий более быстрого сворачивания стимулов ФРС.

В среду S&P 500 пробил отметку 4550 пунктов — психологически значимую поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней. RSI указывает на доминирование «медвежьих» настроений участников рынка, опустившись ниже 40 пунктов. Индикатор MACD подтверждает развитие нисходящего тренда. До конца недели вероятно продолжение коррекции, ближайшим уровнем поддержки станет 120-дневная скользящая средняя на уровне 4450 пунктов.

Крупнейший в США дискаунтер по количеству магазинов Dollar General (DG) отчитается за 3 фискальный квартал 2 декабря. Ожидается, что EPS снизится на 13% г/г до $2,01. При этом консенсус предполагает рост выручки на 3,5% г/г до $8,49 млрд. По итогам 2021 финансового года Dollar General ожидает роста чистых продаж на величину от 0,5% до 1,5% и снижения сопоставимых продаж на 2,5–3,5%. Годовой EPS прогнозируется в диапазоне $9,60 - $10,20. Помимо финансовых результатов, инвесторов будет интересовать будет ли Dollar General поднимать минимальную стоимость товаров с $1 до $1,25, как это сделал их конкурент Dollar Tree на прошлой неделе.