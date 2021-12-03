ПСБ: В Москве динамика спроса на новостройки стала положительной

В Москве в октябре спрос на новостройки вернулся к росту в преддверии нерабочих дней, которые были в столице с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Таким образом, наметившаяся тенденция по сокращению спроса на жилье на первичном рынке недвижимости не получила развития.

В Москве в октябре 2021 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) выросло на 9,7% г/г - до 14,5 тыс. шт.

Динамика была положительной как для сегмента жилой недвижимости (+0,6% г/г - до 10,0 тыс. шт.), так и для сегмента нежилой недвижимости (+37,3% г/г - до 4,5 тыс. шт.).

Вероятно, потенциальные покупатели стремились заключить сделки в преддверии нерабочих дней, которые были в столице с 28 октября по 7 ноября, что привело к увеличению спроса во втором месяце осени.

Несмотря на увеличение спроса, на первичном рынке недвижимости Москвы сохраняется профицит предложения, в массовом сегменте в октябре количество лотов в продаже выросло на 23,0% г/г и составило 15,7 тыс. шт.

Рост нового предложения, вероятно, связан со стремлением застройщиков увеличить объем продаж, в том числе благодаря специальным стимулирующим программам.

Наш прогноз по спросу на первичном рынке недвижимости Москвы повышен, ожидаем роста спроса на жилье на 22,7% по итогам 2021 года.

ПАО «Промсвязьбанк»