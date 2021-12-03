ПСБ: Отечественный фондовый рынок не смог развить восстановительную динамику на фоне новой волны ухудшения внешнего фона

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

В начале дня рынок пытался окрепнуть, однако с середины торгов растерял свои позиции ввиду очередной волны ухудшения внешней конъюнктуры. Опасения относительно заразности COVID-19 (согласно статье Bloomberg Magazine, штамм «омикрон» распространяется гораздо быстрее «дельты» в ЮАР) и планы по ужесточению карантинных ограничений в Европе, а также удерживающиеся ниже 70 долл./барр. цены на нефть марки Brent после решения ОПЕК+ о наращивании объемов добычи нефти создают давление на отечественные активы. В результате индекс МосБиржи несет умеренные потери, находясь в конце торговой сессии у середины диапазона 3900-3950 пунктов. Отметим, что пара доллар-рубль пока смотрится неплохо, торгуясь у нижней части коридора 73,5-74,5 руб., отражая неготовность инвесторов к активному сокращению позиций на рынке.

Ключевое негативное влияние на индекс оказывает безыдейность финансового сектора (TCS Group: -3,0%; Сбер оа: 0%) ввиду роста доходности по гособлигациям впервые с начала прошлой недели, а также обеспокоенности иностранных инвесторов относительно сложной глобальной конъюнктуры. Заметный вклад в снижение индекса МосБиржи внес корректирующийся Yandex (-2,3%). А также золотодобытчики (Полюс: -1,9%%; Полиметал: -0,3%), продолжающие дешеветь на фоне дешевеющего золота, и возглавившие, наряду с откатившимися Русалом (-2,3%), Распадской (-1,2%) и ТМК (-1,9%) снижение в секторе металлургии и горной добычи. Впрочем, здесь ряд акций сегмента все-таки смог продемонстрировать рост: бумаги ММК (+2,9%) отскакивали от своих июльских минимумов, где прослеживается отчетливый уровень «поддержки», а акции ВСМПО-Ависма (+1,7%) отыгрывали благоприятные новости ключевого клиента – американской авиакомпании Boeing.

Поддержку индекс получил от компаний нефтегазовой отрасли, - давление со стороны дешевеющей нефти компенсируется новостями о продолжении наращивания нефтедобычи. Несмотря на откат нефтяных котировок, растут бумаги Газпрома (+1,2%) и Роснефти (+1,3%) На фоне дешевого рубля наиболее уверенно смотрятся бумаги Сургутнефтегаза (+3,9%) и Татнефть (+3,8%).

Отметим также уверенный рост Mail (+4,7%) на фоне новостей о продаже USM 45% акций в капитале «МФ Технологии», контролирующей 57% голосов VK (бывшая Mail.ru Group).

Остальные сектора в целом выглядели безыдейно. Из сильных движений выделим активный рост акции Самолета (+5,9%), Русгидро (+1,2%), ОВК (+3,8%), и заметный откат акций OZON (-2,4%), МТС (-1,5%). В числе аутсайдеров среди ликвидных бумаг АФК Система (-1,0%), которая в целом отчиталась неплохо, однако скорректированная чистая прибыль снизилась ввиду ранее представленных отрицательных результатов OZON.

По нашим оценкам, индекс МосБиржи завтра продолжит проторговывать район 3900-33950 пунктов в ожидании развития ситуации на рынке нефти. Способствовать сохранению давления способна завтрашняя статистика по занятости в США, которая может укрепить ожидания по более активному сворачиванию стимулов ФРС.

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