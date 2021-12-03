Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов, открывших индивидуальный инвестиционный счет

Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов банка. Первые 2500 участников, открывших индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением (ИИС ДУ), получат 500₽ на счет. Среди клиентов, пополнивших ИИС на сумму от 10 000₽ и от 400 000₽, будут разыграны призы по 10 000₽ и 50 000₽ соответственно.

Для участия в акции необходимо в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ выбрать одну из готовых стратегий ИИС ДУ под управлением портфельных менеджеров управляющей компании ПСБ.

Стратегии различаются по составу, структуре активов, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Обе стратегии предусматривают возможность получения налогового вычета до 52 000 рублей в год*.

Стратегия «Консервативная» нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. При формировании портфеля применяется сбалансированный подход, за счет чего достигается оптимальное соотношение риска и доходности. Доходность ДУ ИИС стратегии «Консервативная» за 1 год на 30.09.2021 составила 7,26%**.

Стратегия «Перспективная» дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно-агрессивном уровне риска и защитить вложения от инфляции. Доходность ДУ ИИС стратегии «Перспективная» за 1 год на 30.09.2021 составила 25,73%**.

Акция продлится до 30 декабря 2021 г. Победители будут определены 10 января 2022 посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников. С подробной информацией и полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

*Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей, при условии уплаченного НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей за год, либо в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Минимальный срок действия договора для получения налогового вычета — 3 года с момента заключения договора. В случае досрочного расторжения договора ранее 3х лет с момента его заключения, право на налоговый вычет утрачивается.

** 25,73% — доходность ДУ ИИС Стратегии «Перспективная» за 1 год на 30.09.2021.

7,26% — доходность ДУ ИИС Стратегии «Консервативная» за 1 год на 30.09.2021.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

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