«Открытие»: ЦБ РФ не ждёт двузначного значения ставки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Сектор нефти и газа удерживает рынок от глубокого падения

Российский рынок стартовал торги в минусе на фоне растущей неопределённости в связи с распространением нового штамма COVID-19-Omicron. Однако к середине дня потери были ликвидированы. Частично этому способствует растущая нефть.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3941,84 п. (-0,44%), а индекс РТС - 1684,45 п. (-0,16%).

· Сектор нефти и газа растёт почти на 1,0%, реагируя на восстановление котировок Brent выше $70 за баррель. В остальном, секторы торгуются разнонаправленно, но без радикализма.

· Консолидированная выручка АФК «Система» выросла в III квартале на 21,8% до 225,1 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 4,7% до 75 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 2,3 млрд рублей.

· Похоже, что «Газпром» может рассчитывать не только на сильный IV квартал, но и на столь же благоприятные условия сбыта в I квартале 2022 года. главный исполнительный директор итальянской Snam SpA (в прошлом дочерняя компания концерна Eni) Марко Альвера полагает, что очередной виток кризиса на энергетическом рынке Европы может сформироваться в январе, если температуры будут достаточно низкими. На текущий момент европейские ПХГ заполнены на 68% по сравнению с 77% месяцем ранее, а также средним значением за десять лет на уровне 85%. Таким образом, если отбор газа будет происходить более быстрыми темпами, то может сформироваться критическая ситуация, когда давления в ПХГ будет недостаточно для дальнейшего отбора. Министры энергетики стран Евросоюза обсудят 2 декабря вопрос создания стратегических газовых резервов на случай избыточного роста цен на топливо. Отсюда вопрос: каким газом будут заполнять стратегические резервы, если даже в текущих условиях есть дефицит поставок.

ЦБ РФ не ждёт двузначного значения ставки

Рубль возобновил своё укрепление и вновь ушёл ниже отметки 74,0 за доллар. Резкий всплеск инфляции в конце ноября не оставляет Центробанку иных решений, кроме значительного повышения ставки.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5175 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 7,33% на день, 7,66% на неделю, но выросли до 8,34% на месяц.

· Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России может начать снижать ключевую ставку раньше базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать. Однако она полагает, что возвращение к нейтральной ставке состоится лишь в 2023 году. Пока в ЦБ РФ придерживаются базового прогноза возвращения инфляции к целевому уровню 4,0%-4,5% в конце 2022 года. Кроме того, Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ставки более чем на 100 базисных в рамках декабрьского заседания пунктов крайне мала. Она также полагает, что ставка не поднимется до двузначных значений.

· В Европе венгерский форинт укрепился до максимума за три недели после очередного повышения депозитной ставки Центробанка на 20 базисных пункта до 3,1%. Это уже пятое повышение за три недели. Польский злотый также укреплялся на фоне разогрева инфляции до 7,7% в ноябре, что предполагает дальнейшее повышение ставки местного Центробанка. Если же говорить о долларе США, то он слабел и вновь торговался ниже 95,90 пунктов по DXY.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 95,92 (-0,12%),

· EUR-USD - $1,134 (+0,21%),

· GBP-USD - $1,332 (+0,33%),

· USD-JPY – 112,85 (+0,08%),

· USD-RUB – 73,67 (-0,81%),

· EUR-RUB – 83,57 (-0,13%).

Цены производителей еврозоны напоминают гиперинфляцию

· Страхи по поводу штамма COVID-19-Omicron продолжают портить настрой европейских инвесторов. Дефицит информации о возможностях распространения штамма и его устойчивости к вакцинам сохраняют неуверенность, тем более, что карантинные меры постепенно вводятся во многих развитых странах. Япония, к примеру, даже закрыла въезд для собственных граждан и отменила этап гран-при по фигурному катанию.

· Существенные потери наблюдались в технологичном секторе. Падали бумаги поставщиков Apple - Infineon Technologies, AMS и ASML. Apple заявляет о слабых продажах iPhone 13

· Акции швейцарской Vifor Pharma подскочили почти на 16% после новостей о том, что австралийская CSL хочет купить швейцарского фармацевта.

· Данные по инфляции из Европы вновь впечатляют. Рост цен производителей еврозоны ускорился в ноябре до 21,9% при ожиданиях 19,0% и 16,1% в октябре. Лишь за месяц рост цен производителей составил 5,4%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7102,78 п. (-0,92%),

· DAX - 15225,98 п. (-1,59%),

· CAC 40 - 6792,49 п. (-1,30%).

Решение ОПЕК+ будет ключевым в дальнейшей динамике цен на нефть

· Нефть торговалась в плюсе, ожидая решение ОПЕК+ по дальнейшим планам добычи. До момента решения информация оставалась противоречивой. Два источника Reuters сообщали, что будет рассматриваться пауза в восстановлении производства, а один из источников даже допустил сокращение добычи. Вполне очевидно, что вечерняя динамика цен будет определяться решением ОПЕК+.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $69,17 (+0,44%),

· WTI - $65,83 (+0,40%),

· Алюминий - $2644 (-0,77%),

· Золото - $1780,1 (-0,24%),

· Медь - $9381,8 (+0,19%),

· Никель - $19950 (+0,02%).

Американский рынок в сомнениях из-за «ястребиного» ФРС и нового штамма Omicron

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,15% в NASDAQ до +0,6% в Dow Jones.

· Американские инвесторы оказались в ситуации высокой неопределённости. С одной стороны, растут риски, связанные с новым штаммом COVID-19-Omicron, а, с другой, ФРС продолжает говорить об ускоренном выходе из программы покупки облигаций. То есть в перспективе ликвидности на рынке будет заметно меньше. Ставки около нуля также находятся под угрозой, поскольку в ФРС подчёркивают, что экономика развивается достаточно быстрыми темпами, а вот инфляция перестаёт быть временным явлением. Поэтому могут потребоваться все имеющиеся инструменты Федрезерва для борьбы с этой проблемой.

· До конца дня выступят 4 представителя ФРС, а также выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Вероятно, что более внимательно рынок будет слушать функционеров ФРС.