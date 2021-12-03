Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами снижения, несмотря на позитивные новости, стали бумаги ИСКЧ (-3,62%). Лучше рынка выглядели акции ГК Самолет (+9,48%). Пара USD/RUB опустилась к отметке 73,5, несмотря на неоднозначную динамику нефтяных котировок.

Нефть начала расти после заседания ОПЕК+. Хотя прогноз технического комитета по балансу рынка в среду испортил настроение инвесторам, однако организация сочла необходимым сохранить ориентиры по добыче, несмотря на возможное снижение спроса. Это решение игроки рынка восприняли позитивно, и нефтяные котировки вернулись к отметке $70 за баррель после резких, но недолгих колебаний. Мы полагаем, что распространение нового штамма коронавируса не окажет влияния на мировой спрос в декабре, поскольку страны на этот раз не будут вводить серьезных ограничений, даже если подтвердятся опасения относительно возможной опасности новой мутации.

Усилились сигналы к ужесточению монетарной политики. Инфляция, по предварительным расчетам, ускорилась до 8,4%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула важность этого вопроса для регулятора. Ведущие банки сделали прогноз о повышении ключевой ставки через две недели до 8,5%, мы согласны с этой оценкой. В доходность ОФЗ уже заложены ожидания рынка, поэтому, на наш взгляд, спекулятивный спрос на эти бумаги восстановится, поскольку цикл ужесточения монетарной политики можно будет считать завершенным после очередного повы шения ставки.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На внешних площадках намечается подъем, но высокая активность «быков» в конце недели маловероятна. Лидерами роста, вероятнее всего, станут акции нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 73,5–74,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3900–4000 пунктов.