ПСБ: Пара доллар-рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 73,5-74,5 руб. с возможностью плавного укрепления национальной валюты

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль в очередной раз завершила торги удорожанием национальной валюты, тестируя отметку 73,5 руб.

Несмотря на повышенную волатильность нефтяных котировок, национальная валюта возобновила укрепление вместе с другими ключевыми валютами развивающихся рынков на фоне ослабления нервозности и отскока перепроданных глобальных финансовых рынков. Во второй половине дня определенную поддержку рублю оказала встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США Э. Блинкена, где обсуждались первые возможные шаги по снижению геополитической напряженности.

Утро пятницы создает слабопозитивный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть пытаются продолжить рост, вернувшись в диапазоан 70-80 долл./барр., фьючерсы на фондовые индексы США и Европы демонстрируют слабый рост, - сдерживают рост ожидания сегодняшней публикации значимой статистики по рынку труда США, которая может вывести не первый план опасения по более сильному ужесточению политики ФРС.

По нашим оценкам, пара доллар-рубль в последний день недели будет тяготеть к середине диапазона 73,5-74,5 руб. в ожидании значимых внешних сигналов.

ПАО "Промсвязьбанк"