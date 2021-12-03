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ПСБ: Вновь открывается перспектива отскока Brent к району 73 долл./барр.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Котировки нефти марки Brent, несмотря на повышенную внутридневную волатильность (стоимость барреля опускалась в ходе торгов ниже 66 долл.), вчера смогли вернуться в нижнюю часть диапазона 70-80 долл./барр., который мы считаем сбалансированным с фундаментальной точки зрения. Поддержку нефти оказали постепенное улучшение настроений на мировых рынках, вызванное техническими факторами в условиях некоторого ослабления нервозности относительно омикрон-штамма и новостями по США. Решение ОПЕК+ по сохранению планов по расширению добычи в январе (+400 тыс. барр./сутки) не оказало сильного влияния на хода торгов –страны-экспортеры нефти сообщили, что будут пристально мониторить ситуацию и, готовы, если эпидемиологическая обстановка потребует, обсудить дальнейшие планы на внеочередной встрече.

Сегодня утром фьючерc на Brent продолжает восстановление. Рынок нефти по-прежнему выглядит уязвимым к новым волнам ухудшения новостного фона, но локально мы видим определенный потенциал отскока котировок: Brent может, снимая перепроданность, инерционно продолжить движение и попытаться вернуться выше 200-дневной средней (72,9 долл./барр.).  В центре внимания инвесторов сегодня – блок статистики по США.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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