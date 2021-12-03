«Открытие»: Штамм COVID-19-Omicron кажется инвесторам США не опасней обычной простуды

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтрально позитивным. Динамика азиатских индексов разнонаправленная, но повышенной тревоги относительно штамма Omicron уже нет.

Нефть дорожает на заверениях ОПЕК+, что объёмы добычи могут быть оперативно пересмотрены в случае падения спроса. Валюты риска слабеют, но, в целом, на валютном рынке низкая волатильность.

Индекс МосБиржи может начать день с попытки дальнейшего восстановления своих позиций с потенциалом роста до 3980-4000 пунктов. Рубль также не имеет особых причин для ослабления, поскольку в ближайшее время может состояться онлайн встреча президентов РФ и США, а это повод для некоторой геополитической разрядки.

На пятницу выпадает публикация индексов деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы по различным странам. Сводный индикатор еврозоны ожидается на уровне 55,8 п. Сводный индикатор Великобритании ожидается на уровне 57,6 п. Днём в еврозоне выйдет статистика розничных продаж за октябрь, когда они могли вырасти на 0,2%. Далее статистика по рынку труда в США. Ожидается 550 тыс. новых рабочих мест и снижение уровня безработицы до 4,5% в ноябре. Далее индексы от Markit, а чуть позже индекс ISM в сфере услуг США, а также данные по производственным заказам. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В России довольно много макроэкономических событий. Минфин объявит параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила на декабрь. Выйдет статистика по росту реальных зарплат за сентябрь, розничным продажам за октябрь цифры по безработице. Акции НЛМК будут торговаться последний день с дивидендами 13,33 рублей на бумагу.

Нефтяники удерживали рынок от глубокой просадки

Сектор нефти и газа удерживал рынок от более глубокой просадки. В течение дня котировки Brent поднимались выше $70 за баррель, но к вечеру почти растеряли свои достижения на фоне решения ОПЕК+ не приостанавливать восстановление производства. Вслед за нефтью следовал и российский рынок. Днём индекс МосБиржи даже выходил в плюс, но неуверенность на внешних рынках всё же передалась российским инвесторам. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкина продуктивными назвать сложно, но есть вероятность, что их публичная часть скрывает компромиссы, которые будут найдены президентами РФ и США в рамках их личных онлайн переговоров. В геополитическом плане всё же можно говорить о том, что диалог, как минимум, возобновился.

По итогам торгов 2 декабря Индекс МосБиржи — 3947,54 п. (-0,3%), а Индекс РТС — 1 690,13 п. (+0,2%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 109,953 млрд рублей.

6 отраслевых индексов выросли и 4 снизились. Лидером дня стал сектор строительных компаний (+1,2%), а вот аутсайдером оказался сектор информационных технологий (-3,49%). В последнем случае основные потери принесли бумаги OZON Holdings, потерявшие более 4%. Акции «Яндекс» потеряли более 1,5%. В какой-то мере можно говорить о внешнем влиянии. В Европе и США технологичные секторы были под давлением.

Московская биржа опубликовала итоги торгов в ноябре 2021 года. Общий объем торгов на рынках МосБиржи вырос на 11,7% и составил 91,0 трлн рублей. Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 44,1%), рынок акций (рост на 29,1%) и денежный рынок (рост на 19,2%). Однако объем торгов на фондовом рынке в ноябре составил 4 683,2 млрд рублей, что ниже, чем 5 289,8 млрд рублей в ноябре 2020 года.

АФК «Система» опубликовала финансовые результаты за III квартал 2021 года. В целом отчет оцениваем позитивно, поскольку основные показатели оказались лучше ожиданий рынка. Существенный вклад в позитивную динамику внесли МТС и Segezha Group, а также агрохолдинг «СТЕПЬ». МТС благодаря увеличению потребления основных телекоммуникационных услуг нарастила выручку и OIBDA. Выручка Segezha выросла более чем на треть, а показатель OIBDA увеличился более чем в два раза. Выручка агрохолдинга выросла на 88% г/г, а OIBDA в базисе год к году подскочила на 134% на благоприятной конъюнктуре благодаря рекордному урожаю зерновых и росту мировых цен на пшеницу. Помимо «СТЕПИ» по-прежнему радует хорошая динамика фармхолдинга «Биннофарм Групп», одного из главных кандидатов на скорый выход в публичную плоскость из подконтрольных «Системе» активов. «Биннофарм Групп» ускорил темпы роста бизнеса до 28%, увеличив OIBDA практически в полтора раза год к году. Сеть клиник «Медси» также является кандидатом на IPO. Выручка компании выросла, но OIBDA сократилась из-за высокой базы 2020 года. По-прежнему считаем, что АФК торгуется с существенным дисконтом к стоимости ее публичных активов, и потому мы видим у акций «Системы» потенциал роста.

НМТП отчитался за III квартал. Прибыль группы по МСФО за 9 месяцев выросла в 4 раза до 233,9 млрд рублей. Консолидированная выручка за этот период составила $526,1 млн, или на 9,3% больше чем в аналогичный период год назад. Консолидированный грузооборот группы НМТП составил 84,9 млн тонн, в том числе 67,6 млн тонн наливных, что выше аналогичных показателей за 2020 год на 0,5 млн тонн и 0,1 млн тонн соответственно. Перевалка сухих грузов выросла на 0,4 млн тонн до 17,3 млн тонн. Объём перевалки наливных грузов восстанавливается, но всё ещё находится ниже возможностей из-за выполнения соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Рубль поддерживают надежды на геополитическую разрядку и «ястребиные» заявления ЦБ РФ

Рубль продолжил укрепляться и сохранил свои достижения до конца вечерней сессии. О влиянии нефти говорить не стоит, но вот очередные заявления главы ЦБ РФ оказали отечественной валюте существенную поддержку.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России может начать снижать ключевую ставку раньше базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать. Однако она полагает, что возвращение к нейтральной ставке состоится лишь в 2023 году. Пока в ЦБ РФ придерживаются базового прогноза возвращения инфляции к целевому уровню 4,0%-4,5% в конце 2022 года. Кроме того, Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ставки более чем на 100 базисных в рамках декабрьского заседания пунктов крайне мала. Она также полагает, что ставка не поднимется до двузначных значений.

Рубль был в тройке лидеров валют EM вместе с южноафриканским рандом и мексиканским песо. В ЕЦБ продолжают настаивать на временном характере инфляции. Заявления на эту тему сделали член правления Фабио Панетта и глава ЦБ Финляндии Олли Рэн. Впрочем, Рэн признал, что для снижения инфляции может потребоваться более продолжительный период.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,10 (+0,08%),

EUR-USD - $1,13 (-0,14%),

GBP-USD - $1,33 (+0,17%),

USD-JPY – 113,1 (+0,3%),

USD-RUB – 73,64 (-0,86%),

EUR-RUB – 83,30 (-0,45%).

Штамм COVID-19-Omicron кажется инвесторам США не опасней обычной простуды

Торги в США завершились уверенным ростом индексов. Dow Jones показал лучшее повышение в пунктах с марта текущего года. Инвесторы внимательно отслеживают информацию о новом штамме коронавируса, но пока сообщения в СМИ говорят лишь о лёгких симптомах у заболевших. Поэтому для американских рынков также наступило облегчение.

Представители ФРС продолжили защищать идею более раннего выхода из программы покупки облигаций. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик высказался в том плане, что ФРС может понадобиться более ускоренный выход из покупок облигаций. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли отметила, что она не считает нужным, дабы ФРС повышала ставку выше целевого уровня. Впрочем, говорить о таких ставках сегодня вовсе относится к философским размышлениям. В любом случае, большинство представителей ФРС уже высказалось за раннее сокращение программы покупки облигаций и уже на декабрьском заседании Федрезерв может вдвое ускорить сокращение покупок, чтобы завершить программу уже в марте.

Из статистики отметим рост первичных заявлений на пособие по безработице за прошлую неделю на 28 тыс. до 222 тыс. В Конгрессе готовы в очередной раз продлить временный бюджет до февраля, чтобы не доводить ситуацию до очередных вынужденных каникул администрации США.

Из акций отметим рост бумаг Boeing Co. на 7,54% на новостях о том, что B737 Max прошёл проверку в Китае и может вновь вернуться на авиалинии этой страны. Акции одного из пионеров сланцевой индустрии Chesapeake Energy подорожали на 6,8% после того, как компания объявила о планах обратного выкупа на $1 млрд и/или варрантов на покупку акций в течение двух лет.

В бумагах Apple просадка на 0,61%. Компания заявляет о слабых продажах iPhone 13, а эксперты ломают голову над причиной подобного спада популярности умных телефонов компании

Все секторы американского рынка показали рост. Наиболее сильными были энергетика (+2,85%), финансы (+2,83%) и промышленность (+2,89%).

По итогам торгов:

DJIA - 34639,79 п. (+1,82%),

S&P 500 - 4577,10 п. (+1,42%),

NASDAQ - 15381,32 п. (+0,83%).

Очередной китайский застройщик заявляет о проблемах с ликвидностью

Азиатские торги проходили разнонаправленно. Где-то страхи перед COVID-19-Omicron усиливаются, где-то слабеют, а на китайских площадках продолжают торговать локальные истории.

Делистинг бумаг Didi Global в Нью-Йорке спровоцировал распродажи технологических акций в Гонконге. Инвесторы, как всегда, опасаются того, что усилия китайских властей по контролю над бизнес практиками технологичных гигантов приведут к сокращению их бизнес возможностей. В частности, акции Alibaba потеряли более 4%. Претензии к компании не ограничиваются вопросами по безопасности личных данных клиентов, но также распространяются на теневые финансовые операции и практики монополизма. Очередной застройщик China Aoyuan Group обнаружил падение своих акций более чем на 16% после предупреждения о том, что компания может не иметь возможности расплатиться по долгу в объёме $651,2 млн из-за проблем с ликвидностью. В Шанхае сектор потребительских товаров повышался более чем на 2%, а сектор производителей алкоголя почти на 3%. Полупроводниковый индекс также вырос на 2%, а отраслевой индикатор угольных компаний повысился более чем на 3% Неприятным сигналом для рынка явилось лишь то, что PMI в сфере услуг Китая от Caixin снизился в ноябре до 52,1 п. с 53,8 п. в октябре.

Японский Nikkei 225 торговался в небольшом минусе в начале торгов. Под давлением были бумаги SoftBank Group, которая активно инвестирует в технологичные истории. Одна из таких историй компания по доставке Grab подешевела на NASDAQ более чем на 20% в первый день торгов после первичного размещения. Аналогичное касается инвестиций в китайскую Didi Global, которая уходит с Нью-Йоркской биржи. Даже акции производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron потеряли почти 3%. Остаётся только порадоваться тому, что индекс деловой активности в сфере услуг вырос в ноябре до 53,0 п. с 50,7 п. в октябре. Однако свежие ограничительные меры из-за COVID-19-Omicron могут свести этот оптимизм в декабре на нет.

На валютном рынке доллар торговался стабильно, а вот валюты риска AUD и NZD теряли свои позиции.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 28000,08 п. (+0,89%),

Hang Seng - 23759,79 п. (-0,12%),

Shanghai Composite - 3604,07 п. (+0,85%).

ОПЕК+ обещает вмешаться, если Omicron скажется на нефтяном спросе

Нефть продолжила дорожать после заседания ОПЕК+. Участники соглашения не стали паниковать раньше времени и подтвердили свой план постепенного восстановления добычи. Однако участники совещания подчеркнули, что могут оперативно пересмотреть свои планы, если влияние штамма Omicron на потребление нефти окажется существенным. Следующее запланированное совещание намечено на 4 января.

Аналитики J.P. Morgan пока не обнаружили существенного влияния Omicron на нефтяной спрос. Данные по мобильности, исключая Китай, говорят о том, что на прошлой неделе мобильность находилась на уровне 93% от значений 2019 года. Однако, со своей стороны, отметим, что прошлая неделя не является показательной, так как экстренные меры по ограничению распространения нового штамма начали приниматься на выходных и в начале текущей недели. Тем не менее, вопрос спроса может оказаться далеко не первым. В техническом плане котировки Brent падали на 24% ниже своего пика в текущем году, что в классическом понимании называется вхождением в «медвежий» рынок. В традиционном сценарии это повышает вероятность тестирования значений в диапазоне $55-$60 за баррель. С другой стороны, Рождество уже близко, а ралли Санта-Клауса на рынке нефти случается чаще, чем на рынке акций.

По состоянию на 9:00 мск: