ПСБ: ОФЗ негативно отреагировали на недельные данные по инфляции

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 3-5 б.п. Цены рублевых облигаций снижались после выхода недельных данных по инфляции (годовой показатель вырос до 8,4%) и усиления ожиданий более высокой ключевой ставки ЦБР. Соответствующий настрой подкрепили комментарии руководства Банка России о том, что ситуация складывается в пользу повышения ключевой ставки ближе к верхней границе ранее озвученного базового прогноза. Кроме того, Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор на декабрьском заседании может уточнить базовый сценарий повышения ставки на 2022 г.

На утро пятницы новостной фон для рынка рублевых облигаций мы оцениваем как нейтральный. Сегодня ждем сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней. Ключевыми событиями для рынка ОФЗ в ближайшее время будут: (1) заседание Банка России по ставке 17 декабря, (2) встреча президентов США – Россия, которая может снизить геополитическую премию в рублевых облигациях. Опасения негативного влияния омикрона на деловую активность и рынки ослабли, инвесторы ждут актуализации информации по новому штамму. Сегодня в фокусе внимания статистика из США: данные по рынку труда, заказы на товары длительного пользования. Хорошая статистика может усилить ожидания повышения ставки ФРС в 2022 г., что умеренно негативно для локальных облигаций развивающихся стран.

ПАО «Промсвязьбанк»​