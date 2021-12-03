Комментарии

ПСБ: В конце недели настрой глобальных инвесторов продолжает улучшаться

Ожидаем, что в пятницу пара доллар-рубль будет тяготеть к середине диапазона 73,5-74,5 руб.

Благоприятный внешний фон и восстановление цен на нефть могут оказать сегодня поддержку российскому рынку. Ожидаем попытки роста индекса МосБиржи к отметке 4000 пунктов

Сегодня ждем сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Выручка АФК Системы (ПОКУПАТЬ) выросла на 22% г/г, до 225 млрд рублей - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем отчетность компании. Отметим, что компания хорошо диверсифицирована, есть ряд бизнесов, которые приносят фиксированный доход (МТС, Медси, Сегежа, Степь) и есть часть рискованных активов с фокусом на инновационность. По нашим оценкам, АФК Система значительно недооценена относительно собственных активов в портфеле, и мы продолжаем позитивно смотреть на будущее компании. Однако недавно мы понизили оценку по маркетплейсу Ozon, в связи с чем пропорционально была понижена оценка АФК Системы до 37 рублей на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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