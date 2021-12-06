«Фридом Финанс»: Рынок восстанавливается после коррекции

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 2 декабря на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,42%, до 4577 пунктов, Nasdaq поднялся на 0,83%, Dow Jones прибавил 1,82%. Все отрасли демонстрировали положительную динамику. Лучше других выглядел промышленный сектор (+2,89%) благодаря росту котировок авиалиний. Также сильную динамику продемонстрировали энергетические (+2,85%) и финансовые (+2,83%) компании.

· Snowflake (SNOW: +15,9%) отчиталась за 3 квартал лучше ожиданий, а также представила сильные прогнозы на следующий.

· Китайские регулирующие органы выпустили директиву о летной годности и повторно разрешили использовать самолеты Boeing (BA: +7,5%) 737 Max в Китае.

· LE Lands' End (LE: -9,9%) не оправдала ожиданий по выручке за 3 квартал, гайденс на следующий квартал также оказался хуже консенсус-прогноза.

Сегодня мировые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Несмотря на первоначальную негативную реакцию на новость о появлении штамма «омикрон» в США, в четверг оптимистичных комментариев относительно нового варианта вируса становилось все больше, что положительно сказалось на рынках. В частности, представители Pfizer и BioNTech не ожидают значительного падения эффективности существующих вакцин, что позволит защищать людей от тяжелого течения болезни. А главный врач Австралии отметил, что пока нет доказательств того, что новый вариант коронавируса более смертоносен, чем другие штаммы. Рынки будут ждать дополнительную информацию о вирусе от ВОЗ в ближайшие дни.

В четверг Палата представителей проголосовала за принятие законопроекта о краткосрочном финансировании правительства до 18 февраля. Теперь законопроект необходимо принять в Сенате до полуночи 3 декабря, чтобы избежать закрытия правительства. Принятию законопроекта могут помешать республиканцы, пытающие любыми способами заблокировать требование президента Байдена о прохождении обязательной вакцинации.

По законопроекту Build Back Better на $1,7 трлн в последнее время не отмечалось особого прогресса, поскольку демократы по-прежнему расходятся по ряду положений. И хотя лидер большинства Шумер ожидает принятия законопроекта к Рождеству, срок скорее всего будет перенесен на начало 2022 года.

· Азиатские площадки завершили торговую сессию 2 декабря разнонаправленно. Индекс Токийской биржи Nikkei вырос на 1%, китайский CSI 300 прибавил 0,92%, гонконгский Hang Seng потерял 0,09%. Индекс австралийской биржи ASX поднялся на 0,10%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,34%.

· Фьючерс на нефть марки Brent превышает $71 за баррель. Золото торгуется около $1771 за тройскую унцию.

По нашему мнению, сегодняшнюю сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4560-4610 пунктов.

Сегодня выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что количество новых рабочих мест составит 535 тыс. после 531 тыс. месяцем ранее.

Также сегодня будет опубликована статистика по безработице в США за ноябрь. Консенсус предполагает сокращение показателя с 4,6% до 4,5%.

Сильный отчет по рынку труда может потенциально подтвердить аргументы в пользу ускорения сворачивания QE и повлиять на политику ФРС в преддверии декабрьского заседания FOMC.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 57 пунктов после появления оптимистичных комментариев относительного штамма «омикрон».

В четверг индекс широкого рынка восстанавливался после двухдневного снижения, поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Индикатор MACD говорит об ослаблении «медвежьих» настроений, а индикатор RSI находится в нейтральной зоне, приближаясь к 50.