ВТБ и МФТИ разработали первый в России оптимизатор для финансовых рынков

В лаборатории «Машинное обучение в банковских технологиях» МФТИ, открытой в апреле этого года совместно с Банком ВТБ завершили первый этап разработки специализированного оптимизатора для целей формирования оптимальных стратегий на финансовых рынках.

Решение не имеет аналогов на российском рынке и разрабатывалось в рамках программы импортозамещения иностранных решений, а именно компаний IBM и Gurobi.

Оптимизатор позволит не только повысить качество формируемых стратегий на финансовых рынках, но и в перспективе за счет вычислительной эффективности разрабатываемого решения обеспечить персонализацию формируемых клиентам рекомендаций.

Руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин отметил: «В настоящее время проводится тестирование оптимизатора на платформах банка ВТБ. В дальнейшем планируем, что решение будет развернуто для решения задач по формированию стратегий в приложении ВТБ Мои Инвестиции и позволит нам нивелировать санкционные риски и избавиться от зависимости от иностранных решений».

Совместная лаборатория ВТБ и МФТИ — «Машинное обучение в банковских технологиях» была создана в апреле текущего года на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ). Целями лаборатории стали: развитие искусственного интеллекта в банках, содействие научно-исследовательской деятельности, а также поддержка профессиональных кадров.

«В ходе работы над оптимизатором мы сочетаем накопленный опыт в методах оптимизации и опыт в разработке программного обеспечения. Это позволяет нам решать задачи, связанные с подготовкой и проведением научного эксперимента, оценкой эффективности алгоритма, его улучшением, и эффективно выполнять задачи по внедрению выбранных алгоритмов в оптимизатор. Работа над проектом проходит в тесном сотрудничестве с коллегами из ВТБ. В нашу команду входят как опытные научные сотрудники, так и молодые ребята — студенты МФТИ. В ближайших планах у нас дальнейшее развитие оптимизатора, которое будет выражено также и в расширении спектра эффективно и качественно решаемых актуальных задач», — добавил кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего лабораторией численных методов прикладной структурной оптимизации ФПМИ Алексей Чернов.

Открытие совместной лаборатории стало первым шагом в двусторонних отношениях, нацеленных на развитие отечественных алгоритмов создания приложений с использованием инструментов искусственного интеллекта, совершенствования сервисов ВТБ и вовлечения студентов МФТИ в решение конкретных задач реального сектора экономики. Кроме того, ВТБ развивает грантовую программу для талантливых студентов МФТИ.

Также, ВТБ и МФТИ в 2022 году планируют запустить совместную магистерскую программу в области применения искусственного интеллекта в социально-гуманитарной среде для подготовки потенциальных руководителей исследовательских групп и проектов.