«Фридом Финанс»: Вектор торгам задает внешний фон

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок откатился от недельных максимумов. Поводы для коррекции дали отсутствие локальных драйверов роста и негативная динамика на торгах в США после публикации макростатистики. Лидерами снижения из-за очередной порции неблагоприятных для эмитента новостей стали акции VK (-8,59%). Лидерами роста среди наиболее ликвидных оказались бумаги ГК ПИК (+6,87%). Пара USD/RUB провела сессию в диапазоне 73,50–74.

Дальнейший ход торгов определят сигналы извне. На локальном рынке важных корпоративных событий в ближайшие дни не ожидается. В этой связи значимым фактором будут внешние факторы. В США развивается негативная динамика в ИТ-сегменте. Одной из ее причин называют опасения в отношении спроса на услуги, связанные с работой в удаленном режиме. По нашим расчетам, обвальное падение всего рынка не состоится, но инвестиции будут перетекать в сырьевой сектор. Если экономика восстанавливается — спрос на ресурсы растет. При этом возвращение сотрудников с удаленки в офисы способствует увеличению транспортных расходов.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешние сигналы умеренно негативны. Лидерами роста, вероятнее всего, станут акции нефтегазового сектора. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50–74,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3900–4000 пунктов.