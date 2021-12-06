Росбанк: Мировые акции остаются во власти негативных новостей

Фондовый рынок: Мировые акции остаются во власти негативных новостей, связанных с пандемией (штамм “омикрон”), напряженной геополитикой (например, по осям США – Китай и Россия – Украина) или отдельными корпорациями (сообщения о реструктуризации долга китайской Evergrande). S&P 500 завершил пятницу снижением на 0.8% (по итогам недели -1.2%), Hang Seng сегодня с утра проседает на 1.8% (- 1.3% за прошлую неделю).

Базовые ставки: Спрос на безрисковые облигации растет в подобных условиях. Доходность UST’10 откатилась ниже 1.40% годовых (-31 бп с локальных максимумов в третьей декаде ноября), доходность Bunds’10 – почти достигла -0.40% годовых (-19 бп). При этом фьючерсы на Fed Funds продолжают указывать на 2-3 повышения долларовой ставки по 25 бп на протяжении 2022 года.

Сырьевой рынок: Баррель Brent пытается обосноваться в более низком интервале $70-72 (на момент написания $71.6), учитывая, что итоги регулярной встречи стран ОПЕК+ принесли сегменту повод для стабилизации.

Мировые валюты: Доллар вновь отвоевывает позиции (EUR/USD 1.128, GBP/USD 1.323) после релиза данных о рынке труда в США за ноябрь. Уровень безработицы упал к 4.2% (прогноз 4.5%), что явно перевесило слабость заглавного показателя – месячный прирост рабочих мест вне с/х сектора составил +210 тыс. (прогноз +550 тыс.). Наиболее значимый релиз начавшейся недели – статистика по инфляции в США по итогам ноября (прогноз 6.7% г/г, публикация 10 декабря).

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль взял курс на укрепление. Всю прошлую неделю пары USD/RUB и EUR/RUB двигались относительно синхронно в направлении более низких уровней (рубль укрепился на 2.3% и 2.2%, соответственно). Для доллара целью стала отметка 73.50, а для евро – 83.0. Синхронность была обеспечена стабилизацией пары EUR/USD вблизи отметки 1.1300. Тем не менее, формирование самого тренда в рубле пришлось на довольно смешанный новостной фон – в перспективе ближайшей недели, на наш взгляд, он пока указывает на «боковую» динамику национальной валюты.

Во-первых, внешние рынки перешли из состояния около панических настроений в конце ноября в режим аккуратной коррекции (и, местами, восстановления ценовых уровней) по мере появления большей ясности относительно угроз штамма «омикрон». В совокупности с умеренно позитивной реакцией рынков на решение ОПЕК+ о готовности оперативно ограничить добычу (вопреки ее плановому увеличению в январе) оба обстоятельства оказали прямое влияние на риск-аппетиты в отношении сырьевых валют, включая рубль.

Косвенное влияние оценить несколько сложнее, ведь в случае снижения угроз от «омикрона» у ФРС появится все больше смелости для монетарного сдерживания инфляции и (потенциального) ускорения оттока капитала с развивающихся рынков. И здесь ключевыми являются намеки главы ФРС Дж.Пауэлла на то, что регулятор может завершить сворачивание количественных стимулов на несколько месяцев раньше заявленных сроков и приступить к повышению учетной ставки уже в середине 2022 года. Показательным следствием для нас является пересмотр прогноза экономистов SG, о котором мы писали в пятницу (см. РКГ от 3 декабря).

Во-вторых, геополитический фон остался по-прежнему далек от стабильного. Помимо того, что всю прошедшую неделю западные СМИ публиковали планы «агрессии» со стороны России в отношении Украины, встреча министров внешнеполитических ведомств России и США не принесла ясности касательно тональности предстоящего саммита президентов. Встреча на высшем уровне запланирована на 7 декабря в онлайн-режиме, но ее ожидаемый исход выглядит менее однозначным, в сравнении с июньской встречей тет-а-тет, из-за повышения актуальности ряда вопросов.

В-третьих, конкурирующие потоковые факторы сохранили интенсивность. Декабрь текущего года и, особенно, январь следующего могут ощутить влияние выплаты промежуточных дивидендов. Совокупный объем выплат экспортными компаниями в декабре оценивается нами в размере 181 млрд руб., а в январе – 726 млрд руб., что может привести к увеличению предложение валюты сверх регулярных предналоговых продаж. Пополнение резервов Минфином может сгладить влияние – ведомство сохранило «аппетит» для покупки валюты на сумму 502 млрд руб. в декабре и при текущих сочетаниях рыночных факторов может поставить сопоставимые цели на январь.

В сухом остатке, в ситуации неоднородного фона валютный рынок может избрать на текущей неделе аккуратную тактику торговли, опираясь на технические предпосылки: пара USD/RUB третью сессию подряд пытается преодолеть сопротивление 200-дневного среднего (73.55). Необходимым и достаточным условием для ее преодоления является достижение ясности в области геополитики – тогда равновесие рынка может сместиться в диапазон 72.3-73.3. В противном случае, рубль продолжит торговаться на границе «зоны турбулентности» (73.50-74.00). Для EUR/RUB диапазоны будут пропорциональны – 81.7-82.7 и 83.0-83.7, соответственно.

Ключевые события сегодня Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус Объем продажи легковых автомобилей, г/г Россия Ноябрь -18.1% -

Наши прогнозы

На конец периода 1к'22 2к'22 3к'22 4к'22 2020 2021 2022 USD/RUB 72.0 72.5 73.0 72.5 74.1 71.5 72.5 EUR/RUB 82.1 81.2 80.3 81.2 90.7 - 81.2 EUR/USD 1.14 1.12 1.10 1.12 1.22 - 1.12 Brent, $/барр. 80.0 80.0 75.0 75.0 51.3 - 75.0 ВВП, % г/г 4.0 -0.1 2.7 2.6 -3.0 4.0 2.3 Ключевая ставка ЦБ, % 8.00 8.00 7.75 7.25 4.25 8.00 7.25



