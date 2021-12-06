ПСБ: ОФЗ консолидируются на достигнутых уровнях в ожидании встречи президентов США и России

ОФЗ консолидируются на достигнутых уровнях в ожидании встречи президентов США и России.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу торги ОФЗ прошли с минимальными ценовыми изменениями. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 8,44% годовых, 1-летних – 8,36%. Внешний фон для рынка рублевых облигаций в конце прошлой недели складывался благоприятно, доходность облигаций развитых и развивающихся стран преимущественно снижалась. Инвесторы отыгрывали слабые данные по рынку труда в США и риски распространения омикрона. Доходность UST-10 вернулась к 1,34% (-10 б.п.). Локальные 10-летние гособлигации Бразилии снизились в доходности на 40 б.п., Колумбии – на 16 б.п., Мексики – на 7 б.п., ЮАР – на 3 б.п. Снижение доходности рублевых облигаций на позитивном внешнем фоне сдерживалось геополитическими рисками и перспективами ужесточения монетарной политики ЦБР.

Важным событием для рынка рублевых облигаций на этой неделе будет онлайн встреча президентов США и России (7 декабря). Если по итогам встречи последует ослабление геополитической напряженности, то это позитивно отразится на динамике российского рынка облигаций. Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне.

ПАО «Промсвязьбанк»​