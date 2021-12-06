ПСБ: Сегодня рубль может незначительно окрепнуть

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль в пятницу пыталась выйти за нижнюю границу диапазона 73,5-74,5 руб., но удержалась в нем ввиду некоторого ухудшение внешнего фона вечером

В ходе пятничных торгов рубль продолжил инерционно крепнуть, - доллар опускался ниже 73,5 руб. на фоне ослабления нервозности на глобальных рынках в отношении омикрон-штамма, а также восстановления цен на фьючерсы нефти марки Brent. Тем не менее, в конце торгов консервативные настроения на глобальных рынках вновь усилились, придавив нефтяные котировки и вернув доллар по отношению к рублю и другим валютам ЕМ чуть выше.

Утро понедельника вновь создает потенциал для развития укрепления рубля. Мы считаем, что пара доллар-рубль в начале недели останется в диапазоне 73,5-74,5 руб., пытаясь тяготеть к его нижней границе ввиду закрепления цен на нефть марки Brent в диапазоне 70-80 долл./барр., а также завтрашнего звонка президентов РФ и США, способного ослабить геополитические риски.

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