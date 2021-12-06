Комментарии

ПСБ: Нефть отскакивает, актуальный диапазон видим на уровне 70-75 долл./барр. Brent Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent начинают неделю с попыток восстановления. Поддержку оказывают новости о росте отпускных цен на нефть для клиентов Саудовской Аравии в Азии и США на январь, а также сведения о том, что новый штамм коронавируса пока не увеличивает число госпитализаций. Мы полагаем, что при текущем новостном фоне Brent будет пытаться закрепиться выше 200-дневной средней (72,8 долл./барр.), а комфортным уровнем, исходя из ситуации с коронавирусом, а также оправданным фундаментально видим диапазон 70-75 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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