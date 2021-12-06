Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках оценивается нами как нейтральная

Считаем, что пара доллар-рубль в начале недели останется в диапазоне 73,5-74,5 руб.

На фоне восстановление цен на нефть ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня может предпринять попытки роста к отметке 3950 пунктов

Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Совет директоров РУСАЛа (ПОКУПАТЬ) 14 декабря рассмотрит вопрос о созыве ВОСА по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев 2021 г. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Sual уже в этом году инициировал аналогичный вопрос, но только относительно дивидендов за 1-е полугодие 2021 г., и тогда мажоритарный акционер EN+ был против. С учетом этого, а также того факта, что финансовые результаты РУСАЛа за 3 кв. еще не опубликованы, мы полагаем, что инициатива Sual не будет одобрена советом директоров.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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