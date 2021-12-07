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ПСБ: Падение продаж легковых автомобилей в России в ноябре остается значительным

Продажи новых автомобилей и LCV в ноябре усилили темпы снижения до 20% г/г. Сохраняющийся дефицит чипов вынуждает производителей сокращать производство, в результате чего резко снижается объем предложения.

Наиболее остро дефицит электронных компонентов ощутили бренды локальной сборки. По-прежнему, аутсайдерами по снижению продаж остаются автомобили марок Volkswagen (-55% г/г) и Skoda (-48% г/г). Чуть менее сильное падение продаж показали автомобили марок LADA и KIA, снизившись на 31% г/г. На фоне отсутствия электронных компонентов компании вынуждены вводить простои.

Показать рост продаж по итогам ноября удалось лишь отдельным китайским производители (Haval, Chery, Geely) за счет небольшого объема производства и развития дилерской сети.

Несмотря на сохраняющуюся уже несколько месяцев отрицательную динамику продаж автомобилей, их реализация за 11 мес. смогла вырасти на 6,9% г/г за счет сильного первого полугодия. Подтверждаем актуальность нашего прогноза по росту продаж новых автомобилей в размере 6% по итогам года.

Центр аналитики и экспертизы | ПСБ Аналитика

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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