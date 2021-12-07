ПСБ: Возможно ослабление рубля по итогам торгового дня

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Доллар вчера подорожал, уйдя выше отметки 74 руб.

По окончании вчерашних торгов рубль незначительно ослаб, следуя за большинством ключевых валют ЕМ. Давление на национальную валюту оказывал ярковыраженный спад интереса глобальных инвесторов к активам нашей страны, выраженный в сильном падении «фишек» фондового рынка (в ожидании встречи президентов США и России). Заметим, что за последний месяц влияние страновой премии за риск на отечественные финансовые рынки заметно возросло. Тем не менее, сдерживали ослабление рубля восстанавливающиеся цены на нефть марки Brent (фьючерсы тестировали отметку 72 долл./барр.). Торговая активность парой доллар-рубль также увеличилась относительно последних двух биржевых дней, что говорит о неопределенности инвесторов относительно последующей динамики валютной пары.

Утро вторника формирует умеренно позитивный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent тестируют отметку 73 долл./барр., фьючерсы на фондовый рынок США также торгуются в плюсе. Тем не менее, из сдерживающего фактора отметим заметно слабую статистику КНР по сальдо торгового баланса, что может развить новую волну оттока капитала с развивающихся рынков.

Сегодня мы ожидаем в первой половине дня консолидации пары доллар-рубль у отметки 74 руб. Однако во второй части дня не исключаем выхода валютной пары выше верхней границы диапазона 73,5-74,5 руб. ввиду опасений о достижении договоренностей по встрече глав США и России.

ПАО "Промсвязьбанк"