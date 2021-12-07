Комментарии

ПСБ: Нефть пока приисполнена оптимизма Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Как ожидалось, ближайший фьючерс на нефть Brent смог закрепиться выше 200-дневной средней, отыгрывая смягчение опасений относительно нового штамма коронавируса. Поскольку пока нет информации, что омикрон увеличивает число госпитализаций, рынки склонны считать его влияние на мировую экономику и спрос менее серьезным, чем сначала. Оптимистичные настроения пока будут поддерживать восстановление нефтяных котировок. Полагаем, что Brent на этом фоне закрепится в диапазоне 70-75 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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