ПСБ: По состоянию на утро вторника оптимизм участников мировых рынков сохраняется
Во второй половине дня не исключаем выхода валютной пары выше верхней границы диапазона 73,5-74,5 руб.
Благоприятный внешний фон и укрепление цен на энергоносители будет оказывать поддержку российскому рынку, в результате чего индекс МосБиржи может вновь отскочить к уровню выше 3850 пунктов
Сегодня динамика рынка рублевых облигаций будет зависеть от итогов встречи президентов России и США
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Акционеры Северстали (ПОКУПАТЬ) одобрили дивиденды за 3 квартал в 85,93 руб. на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: С учетом неплохого фундаментального профиля компании, мы полагаем, что бумага сможет закрыть дивидендный гэп в течение нескольких месяцев. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 1833 руб. на акцию.
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