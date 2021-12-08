ПСБ: Российский фондовый рынок во вторник вырос при поддержке нефтегазового сектора

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Рынок акций открылся ростом и сохранили свою восстановительную динамику вплоть до окончания торгов на бирже. Поддержку рынку оказали отскакивающие цены на нефтяные фьючерсы (Brent подбирался к отметке 75 долл./барр.) ввиду чего локомотивом роста индекса МосБиржи (+1,2%) выступил нефтегазовый сектор (Газпром: +0,1%; НОВАТЭК: +3,2%; ЛУКОЙЛ: +1,6%; Роснефть: +2,2%; Сургутнефтегаз: +2,1%; Татнефть: +1,5%), который заметно упал днем ранее.

Заметным спросом у инвесторов вновь пользовались компании химической промышленности (Фосагро: +1,7%; Акрон: +0,1%), ввиду резкого роста цен на газ, а также потребительский (+1,6%) и перепроданный транспортный (Аэрофлот: +2,6%) сектора на фоне спада нервозности вокруг омикрон-штамма.

Неплохо выглядел сегодня сектор горной добычи и металлургии. Следуя за рыночным позитивом крепли бумаги Норникеля (+0,5%), Русала (+3,8%). Вновь продолжили свой восходящий тренд акции ВСМПО-Ависма (+0,6%), подбираясь к своим историческим максимумам. Тем не менее, акции черной металлургии двигались разнонаправленно. Дорожали акции Северстали (+3,1%) ввиду приближающейся дивидендной отсечки (85,93 руб. на акцию), стагнировали после дивидендной отсечки бумаги НЛМК (+0,7%), акции ММК (-0,5%) частично отыграв дневные потери после дня инвестора. На фоне рыночного позитива слабо выглядели золотодобытчики (Полиметалл: -1,3%%; Полюс: -0,5%).

Остальные сектора в целом следовали за рыночной конъюнктурой. Из точечных идей отметим бумаги Yandex (+1,5%) и OZON (+1,4%). Исключением стали акции Mail.ru group (-5,5%), сохранившие свое снижение.

Слабее остальных выглядел финансовый сектор (Сбер оа: -1,3%; ВТБ: -%; TCS Group: -2,2%), что выражено в сохранении консервативных настроений нерезидентов относительно последующей динамики отечественного финансового рынка.

По нашим оценкам, индекс МосБиржи за последний месяц больше подвержен изменению риск премии нашей страны, которая, по нашему мнению, выглядит необоснованно завышенной. Ожидаем, что завтра индекс МосБиржи сможет продолжить рост выше уровня 3900 пунктов.

ПАО "Промсвязьбанк"