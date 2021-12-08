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ПСБ: Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера на рынке рублевых облигаций продолжились продажи. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,62% (+8 б.п.). Давление на рынок оказывали геополитические риски, а также ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. На глобальном рынке во вторник также преобладали продавцы. Доходность UST-10 выросла до 1,47% (+3 б.п.). Снижение опасений относительно влияния омикрона на деловую активность повысило ожидания ужесточения монетарной политики ФРС.

Сегодня для рынка ОФЗ складывается противоречивый фон. Из позитивных факторов отметим повышение спроса на рисковые активы на глобальном рынке, нефть Brent торгуется выше 75 долларов за баррель, рубль укрепляется. В то же время умеренное давление на рынок может оказать аукцион Минфина по размещению 10-летних ОФЗ на 30 млрд руб. Активность покупателей также могут сдержать ожидания публикации данных по инфляции. Ускорение темпов роста потребительских цен выше 8,1% будет выступать в пользу поднятия ставки ЦБР выше 8,5%, что еще не заложено в ценах коротких ОФЗ.  Таким образом, сегодня ожидаем боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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