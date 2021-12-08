ПСБ: Ждем стабилизации Brent на уровне 75 долл./барр.
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
После неплохого отскока накануне цены на нефть Brent стабилизируются около 75 долл./барр. Ситуация с новым штаммом коронавируса продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, но пока ожидания скорее сдержанно оптимистичные, поскольку, по предварительным оценкам, он не вызывает рост числа госпитализаций. Статистика от API вышла неоднозначной: запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., тогда как запасы бензинов и дистиллятов выросли – на 3,7 и 1,2 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, более показательная с точки зрения ситуации со спросом. Тем не менее, мы особых сюрпризов не ожидаем, и в целом, учитывая сильное вчерашнее восстановление нефтяных котировок, полагаем, что Brent пока будет балансировать в районе 75 долл./барр.
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