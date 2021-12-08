ПСБ: В среду утром позитивный настрой участников рынков сохраняется

В среду утром позитивный настрой участников рынков сохраняется

Сегодня пара доллар-рубль может снизиться уровню 73 руб.

На фоне благоприятного внешнего фона ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи сможет продолжить рост и попытается закрепиться у отметки 3950 пунктов

В течение дня ожидаем боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,15 трлн руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Банк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и комиссионных доходов. По итогам года прибыль банка, вероятно, сможет достигнуть 1,3 трлн руб. При этом прибыль перекрывает отрицательную переоценку ценных бумаг в октябре на 15 млрд руб. (114 млрд руб. с начала года). Показатель чистой процентной маржи (NIM) Сбербанка все еще остается выше 5,0% благодаря существенной доли активов с плавающими ставками и сохранению базовых ставок по вкладам на относительно низком уровне. Так, чувствительность ЧПД Сбербанка к росту ставок на 100 б.п. составляет менее 1 млрд руб. Мы продолжаем позитивно смотреть на перспективы акций Сбербанка; сохраняем целевой уровень 397 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»