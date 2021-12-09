ПСБ: Будущее ММК выглядит перспективно

Вчера у компании ММК прошел день инвестора, где было выделено две основные темы: политика ESG и перспективы капвложений. Наше мнение относительно перспектив ММК по итогам дня инвестора остается прежним. Мы считаем компанию привлекательной, в том числе в плане дивидендов. По нашим оценкам, в следующем году, ввиду наращивания объемов и сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры, а также отставания по дивидендной доходности от Северстали и НЛМК, компания может продемонстрировать двузначную годовую дивидендную доходность – 13,4% при достижении нашей целевой цены. Мы сохраняем целевой ориентир по бумагам ММК в 87 руб./акцию.

На дне инвестора было выделено две основные темы: политика ESG и перспективы капвложений.

ММК активно работает над сокращением выбросов и планирует до 2025 года вывести Магнитогорск в число «зеленых» городов России. Так, планируется сократить выбросы оксида азота, диоксида серы, пыли до 0,5, 0,3 и 0,7 соответственно. Также была разработана программа по сокращению выбросов СО2 до 1,8 т/тонну (что ниже, чем глобальный показатель на 0,09 в 2020 году) при помощи новых коксовых батарей, доменной печи и мероприятий по энергосбережению. Особое внимание было уделено использованию сингаза в производстве, а также в целом переходу с природного газа на водород, что может сократить выбросы СО2 на 11,6 млн тонн в год или сохранить для компании 638 млн долл. за счет снижения издержек (при расчете средней стоимости СО2 на тонну – 55 долл./т.). В повестке ESG обсуждалась и безопасность сотрудников (LTIFR), где компания достигла серьезных результатов на фоне активного внедрения IT технологий и проведения специализированных мероприятий. Так, планируется сократить LTIFR с 0,6 в 2021 году до 0,45 к 2025 году. ESG рейтинг компании в 2021 году был повышен FTSE Russel до 3,0 из 5,0 (+30% г/г), что довольно много для сталелитейной индустрии.

Другим значимым заявлением компании стало повышение прогноза среднегодового показателя капвложений на период с 2022 по 2025 год с 950 млн долл. до 1 250 млн долл., из которых 60% формируют проекты экологической направленности. Отметим, что из добавленной суммы в 300 млн долл. 173 млн долл. будут направлены на компенсацию курсовых разниц, корректировку стоимости согласно проектной документации, ускорение реализации проектов, а 127 млн долл. – на новые проекты. Они будут включать в себя новый комплекс по производству жести, х\к и оцинкованного проката, введение новых коксовых батарей, доменной печи и паровой турбинной электростанции, воздухоразделительной установки. Так, доменная печь обойдется компании в 1 075 млн долл. со среднегодовым эффектом на EBITDA 135 млн долл., а комплекс МНЛЗ в 550 млн долл. с эффектом на EBITDA в 185 млн долл. ММК также активно поддерживает позиции на рынке премиальной продукции РФ, где его доля составляет 30%. Компания планирует нарастить на производство в 2022 году на 4%, до 12,3 млн тонн, что позволит обеспечить 50% портфеля продаж. Качество продукции ММК позволило в 2021 году сгенерировать дополнительные 15 млн долл. EBITDA.

Несколько слов также было сказано о турецком активе ММК, который в ноябре выпустил 80 тыс. т стали, а в декабре планируется достижение 100 тыс. т стали. В целом, компания ориентируется на выплавку более чем 1 млн т стали в 2022 году, что может существенно улучшить финансовые показатели.

Из прочего отметим, что ММК не исключает приобретение актива в сфере ЖРС, что может усилить вертикальную интегрированность компании, однако на данный момент точных заявлений по этому вопросу не было.

Наше мнение относительно перспектив ММК по итогам дня инвестора остается прежним. Мы считаем компанию привлекательной, в том числе в плане дивидендов. Политика ММК останется неизменной в 2022 году: выплата на дивиденды 100% FCF. По нашим оценкам, в следующем году, ввиду наращивания объемов и сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры, а также отставания по дивидендной доходности от Северстали и НЛМК, компания может продемонстрировать двузначную годовую дивидендную доходность (13,4% при достижении нашей таргетируемой цены акции). Мы считаем, что росту дивидендной доходности также будет способствовать увеличение дополнительного эффекта от EBITDA из-за модернизации производства, который по оценкам компании может составить 750 млн долл. США (ключевой вклад в 2021 году был внесен реконструкцией стана 2500). Отдельно отметим, что чистыи долг ММК по итогам 3 кв. 2021 года составил 141 млн долл., а долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) находится практически на нулевом уровне (0,04х), что является одним из самых низких показателеи не только среди российских компаний, но и мировых, обеспечивая ММК существенный запас прочности для успешной реализации заявленной стратегии по дивидендам.

Мы сохраняем целевой ориентир по бумагам ММК (MOEX: MAGN) в 87 руб./акцию.

Егор Жильников

Главный аналитик ПСБ