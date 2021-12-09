«Фридом Финанс»: В фокусе падение котировок Сбера

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. Лидерами снижения вновь стали акции VK (-6,59%). Лучше рынка выглядели бумаги ПИК (+3,58%). Пара USD/RUB опустилась к отметке 73,5.

На фондовом рынке возобновилась коррекция. Основным негативным драйвером, на наш взгляд, выступает техническая картина. После долгого периода роста индексы Мосбиржи и РТС пересекли вниз 200-дневную скользящую среднюю. Иногда это может стать предвестником очень большого падения, как было, например, в 2008-м и 2020-м. Впрочем, говорить о полной аналогии, на наш взгляд, не приходится. В частности, снижение бенчмарка в значительной степени обусловлено падением акций Сбера (SBER 291,57, -5,88%) на близких к рекордным объемах, а именно на эти бумаги п риходится примерно 15-процентная доля в индексе. Столь внушительный спад был обусловлен спекулятивной игрой на теме геополитики, а также на ожиданиях замедления роста ипотечного рынка. Основной массой продавцов, по всей видимости, выступили нерезиденты. По другим бумагам ситуация несколько лучше. У инвесторов не отмечается тревожных настроений, рубль демонстрирует боковую динамику. На локальном рынке практически нет важных экономических новостей, которые могли бы обеспечить импульс для роста: повестку заполнили политические темы (преимущественно негативно окрашенные). Однако их влияние на рынок, на наш взгляд, будет непродолжительным. В ближайшее время мы ожидаем отскок к отметке 3950пунктов по индексу Мосбиржи. Это станет возможным, как только на основных мировых площадках будет зафиксирован рост.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон пока не дает четких ориентиров. Прогноз по паре USD/RUB: 73,5–74,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3700–3800 пунктов.