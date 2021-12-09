ПСБ: Ускорение инфляции в РФ нейтрализует позитивный внешний фон для рынка ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 2 б.п. Минфин РФ разместил 10-летние ОФЗ в запланированном объеме 30 млрд руб. при спросе 53,5 млрд руб. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне восстановления спроса на рисковые активы на глобальном рынке в связи со снижением опасений негативного влияния омикрона на экономику. Облигации развивающихся стран в местных валютах вчера преимущественно снижались в доходности, нефть дорожала. Итоги встречи президентов США и России не оказали существенного влияния на настроение инвесторов. Основным риском для ОФЗ сейчас выступает внутренняя и внешняя инфляция, а также перспективы ужесточения монетарной политики.

Вышедшие вчера данные по инфляции в РФ за ноябрь (8,4% г/г) оказались выше, чем в октябре (8,1% г/г). Отклонение инфляции от цели (4%) усиливает ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на следующей неделе до 8,5% (+100 б.п.). Если регулятор даст сигнал, что ставка в начале следующего года может быть выше 8,5% и откорректирует вверх средний прогноз по ставке на 2022 г., то кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 25 – 50 б.п. Сегодня ожидаем, что данные по инфляции в РФ нейтрализуют позитивный внешний фон и рублевые гособлигации будут консолидироваться вблизи достигнутых уровней (8,6% для 10-летних ОФЗ).

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