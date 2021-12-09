ПСБ: Возможно продолжение укрепление рубля

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Национальная валюта по итогам вчерашнего торгового дня смогла окрепнуть, подобравшись к отметке 73,5 руб.

Пара доллар-рубль продолжила укрепление на фоне падения снижения страновой премии за риск из-за недавней встречи глав России и США. Отметим, что поддержку рублю также оказывали продолжившие восходящий тренд цены на нефть марки Brent, которые поднялись выше 76 долл./барр. Доходность по гособлигациям также снизилась, однако на отечественном фондовом рынке прослеживалась обеспокоенность ввиду распространения омикрон-штамма в Европе.

Утро четверга создает умеренно-позитивный фон для укрепления рубля. Фьючерсы на глобальные фондовые рынки в основном торгуются разнонаправленно, фьючерсы на нефть торгуются в плюсе, стремясь к отметке 77 долл./барр.

Помимо фундаментальных факторов, техническая картина пары доллар-рубль выглядит многообещающе – на графике образовался «мертвый крест». Мы ожидаем, что в ближайшие дни возможно продолжение укрепления национальной валюты, однако в плавном режиме. Сегодня мы ориентируемся на выход пары доллар-рубль ниже отметки 73 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"