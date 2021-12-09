Комментарии

ПСБ: В четверг утром ситуация на мировых рынках оценивается нами как нейтральная

Ожидаем в ближайшие дни продолжения укрепления рубля, но умеренным темпом. Сегодня ориентируемся на выход пары доллар-рубль ниже отметки 73 руб.

На фоне невнятного внешнего фона мы ожидаем сегодня попыток индекса МосБиржи подняться к уровню 3850 пунктов

Сегодня ожидаем, что данные по инфляции в России нейтрализуют позитивный внешний фон и рублевые гособлигации будут консолидироваться вблизи достигнутых уровней (8,6% для 10-летних ОФЗ)

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Акционеры Ленты (ПОКУПАТЬ) утвердили обращение о делистинге GDR c МосБиржи - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На наш взгляд, эта процедура приближает Ленту к возможности выплаты дивидендов акционерам, чего ранее в ее публичной истории не было, но стремление неоднократно озвучивалось. Мы положительно оцениваем делистинг расписок с МосБиржи.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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