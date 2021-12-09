ПСБ: В четверг утром ситуация на мировых рынках оценивается нами как нейтральная
Ожидаем в ближайшие дни продолжения укрепления рубля, но умеренным темпом. Сегодня ориентируемся на выход пары доллар-рубль ниже отметки 73 руб.
На фоне невнятного внешнего фона мы ожидаем сегодня попыток индекса МосБиржи подняться к уровню 3850 пунктов
Сегодня ожидаем, что данные по инфляции в России нейтрализуют позитивный внешний фон и рублевые гособлигации будут консолидироваться вблизи достигнутых уровней (8,6% для 10-летних ОФЗ)
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Акционеры Ленты (ПОКУПАТЬ) утвердили обращение о делистинге GDR c МосБиржи - (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: На наш взгляд, эта процедура приближает Ленту к возможности выплаты дивидендов акционерам, чего ранее в ее публичной истории не было, но стремление неоднократно озвучивалось. Мы положительно оцениваем делистинг расписок с МосБиржи.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.