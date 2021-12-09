«Фридом Финанс»: Производители вакцин зарядили инвесторов оптимизмом

Аналитики «Фридом Финанс»:

8 декабря основные американские фондовые индексы завершили торги в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,31%, до 4701 пункта, Nasdaq прибавил 0,64%, Dow Jones повысился на 0,10%. Лидерами роста стали эмитенты из сектора коммуникаций (+0,75%) и здравоохранения (+0,74%) на фоне оптимизма в отношении эффективности вакцин против штамма «омикрон». Хуже рынка выглядели финансовые компании (-0,46%) и производители нециклических потребительских товаров (-0,37%).

· Roku (ROKU: +18.2%) заключила многолетнее соглашение с Google об использовании сервисов YouTube и YouTube TV на своей платформе.

· Stanley Black & Decker (SWK: +3.3%) объявила о продаже подразделений, предоставляющих решения в области безопасности шведской компании Securitas за $3,2 млрд.

· ChargePoint Holdings (CHPT: -3.7%) отчиталась о росте выручки, но ухудшила прогноз по чистому убытку до уровня, превысившего ожидания. При этом компания повысила гайденс по доходам на 2022 финансовый год.

Опубликованные вчера предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer и BioNTech подтвердили, что три дозы их вакцины могут нейтрализовать новый штамм коронавируса «омикрон». Как показал анализ, двух доз этого препарата недостаточно для надежной защиты от данного варианта возбудителя, однако третья прививка позволяет организму выработать такое количество антител, которое создает тот же уровень защиты, что ранее обеспечивали две дозы против более ранних штаммов. Компании подчеркнули, что продолжат разработку препарата против нового варианта вируса и ожидают, что вакцина будет выпущена к марту следующего года, поскольку может потребоваться дополнительная доработка препарата с тем, чтобы он обеспечивал более высокую и продолжительную по времени защиту от мутирующего возбудителя. При этом Белый дом исключил необходимость введения ограничений в ответ на ухудшение эпидемиологической ситуации.

В преддверии заседания ФРС, которое состоится 15 декабря, внимание рынка вчера было сфокусировано на динамке рынка труда. В минувшую среду Федеральное бюро статистики труда США опубликовало данные по занятости в стране, согласно которым количество открытых вакансий в Штатах в октябре за месяц увеличилось на 431 тыс., достигнув 11 млн и превзойдя ожидания экономистов на уровне 10,6 млн. При этом число увольнений с сентября сократилось на 2,8%, что также свидетельствует о сохраняющейся нехватке рабочей силы. Однако ситуация на рынке труда постепенно улучшается, а экономическая активность восстанавливается. Это укрепляет ожидания того, что ФРС начнет ускоренно сворачивать программу монетарного стимулирования.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 8 декабря разнонаправленно. Индекс Токийской биржи Nikkei снизился на 0,47%, китайский CSI 300 прибавил 1,70%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,03%. Индекс австралийской биржи ASX опустился на 0,23%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,16%.

· Фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $76,10 за баррель. Золото торгуется на уровне $1786 за тройскую унцию.

По нашему мнению, ближайшую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4660–4710 пунктов.

Сегодня министерство труда США опубликует еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает снижение до 215 тыс. после 222 тыс. на прошлой неделе.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 61 пункта на фоне обнадеживающих прогнозов по поводу эффективности представленных на рынке вакцин против нового штамма коронавируса.

S&P 500 демонстрировал рост три торговые сессии подряд и закрылся выше психологически значимой отметки 4700 пунктов, практически прервав недавнее снижение. RSI подтверждает доминирование оптимистичных настроений, и индикатор MACD сглаживается, преодолев падение, но пока не подтверждает разворот в сторону доминирования «быков». Индекс широкого рынка стремится побить максимальные значения ноября и в случае сохранения позитивного новостного фона может продолжить движение вверх.

Сегодня квартальный отчет выпустит ретейлер Costco (COST). Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании составит $50,4 млрд (+16,7% г/г), а EPS достигнет $2,62 (+14,4% г/г). Walmart, крупнейший конкурент Costco, недавно продемонстрировал сильный рост продаж, хотя отметил некоторые проблемы с запасами, связанные с узкими местами цепочек поставок. Costco, второй по величине ретейлер в мире, вероятно, неплохо справился с проблемами, поскольку еще в начале 2021-го компания лицензировала собственный судоходный флот. Инвесторы также будут ожидать увеличения трафика как в офлайн-, так и в онлайн-сегменте. Это может привести к повышению размера членских взносов, что благоприятно отразится на годовой прибыли Costco.