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ПСБ: Рост цен на вторичном рынке недвижимости в Москве продолжает замедляться

В Москве рост цен на вторичном рынке продолжает замедляться на фоне снижения спроса на квартиры. Ослабление спроса на вторичном рынке жилья происходит из-за роста ипотечных ставок, что снижает покупательную способность.

В Москве спрос на квартиры на вторичном рынке недвижимости в годовом выражении продолжил снижаться третий месяц подряд. В октябре 2021 года количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья снизилось на 19,5% г/г.

Высокий уровень цен на жилье и рост ипотечной ставки снижают покупательную способность и отрицательно влияют на спрос на рынке недвижимости, снижение которого в годовом выражении ускорилось во втором месяце осени.

В результате рост цен на квартиры на вторичном рынке недвижимости продолжил замедляться и в ноябре составил 20,3% г/г. Динамика заметно ослабла относительно октября, когда рост цен составил 25,0% г/г.

Ожидаем, что рост цен на квартиры на вторичном рынке недвижимости продолжит замедляться из-за снижения интереса к ним вследствие продолжения удорожания ипотеки на фоне роста процентных ставок в экономике.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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