ПСБ: Российский фондовый рынок во вторник вырос благодаря отскоку акций финансового сектора

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Рынок акций открылся ростом и сохранил свою восстановительную динамику вплоть до окончания торгов на бирже, отыгрывая вчерашние потери. Отметим, что внешняя конъюнктура выглядела невнятной – фондовые рынки развитых стран торговались в слабом минусе, цены на нефть марки Brent находились под давлением. Пара доллар – рубль консолидировалась у отметки 73,5 руб.

После сильной перепроданности заметно сильно восстанавливались «фишки» финансового и технологического секторов, которые позволили окрепнуть индексу МосБиржи. Так, дорожали акции Сбера (оа: +2,08%; ап: +0,4%), TCS Group (+1,5%) и Yandex (+0,8%). Восстановление показывали и акции нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ, Роснефть).

Заметным спросом у инвесторов вновь пользовались компании химической промышленности. Продолжили покорение своих исторических максимумов бумаги Акрона (+7,2%) в преддверии дивидендной отсечки, которая состоится в понедельник, а также акций Фосагро (+1,3%).

Аналогично неплохо выглядел сектор горной добычи и металлургии. Отскакивали бумаги Норникеля (+0,5%), Алросы (+0,5%), Русала (+1,5%). Также дорожали акции ММК (+1,0%) продолжившие отыгрывать результаты дня инвестора, НЛМК (+1,3%) , пытающиеся восстановиться после дивидендной отсечки. Аутсайдерами отрасли стали бумаги Полюса (-3,3%) из-за слабой конъюнктуры рынка золота.

Из идейных бумаг выделим акции Магнита (+1,0%), пытающихся оправиться после затяжного падения, а также ГК ПИК (+3,2%).

По нашим оценкам, индекс МосБиржи завтра будет консолидироваться у уровня 3800 пунктов, ожидая импульса от внешнего фона.

ПАО "Промсвязьбанк"